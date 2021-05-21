С начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире могли погибнуть от 6 до 8 миллионов человек. Об этом заявила помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам данных и аналитики Самира Асма, передает РИА «Новости».

По данным организации, с 30 января по 31 декабря 2020 года официально было зарегистрировано 1 813 188 летальных исходов от COVID-19. Однако предварительные оценки общей смертности от коронавируса за минувший год составляют по меньшей мере 3 миллиона человек, так как не все смерти были учтены или напрямую явились следствием заболевания.

В связи с этим эксперты ВОЗ считают, что в настоящее время общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально зарегистрированные данные.

Асма добавила, что пандемия развивается, и оценки организации будут улучшаться.

Избыточная смертность в мире в 2020 году составила более 3 млн человек, что существенно выше имеющихся на настоящий момент статистических данных об 1,8 млн смертей вследствие заболевания COVID-19 в течение этого года. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в пятницу докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В докладе "Мировая статистика здравоохранения" подчеркивается, что "согласно предварительным оценкам, избыточная смертность в Американском регионе в 2020 году составила 1,34 - 1,46 млн, что примерно на 60% больше, чем 800 тыс. смертей, о которых поступили сообщения". В Европейском регионе избыточная смертность, по оценкам экспертов, достигла 1,11 - 1,21 млн человек, что в два раза больше сведений официальной статистики о 590 тыс. скончавшихся от COVID-19.

Поскольку из других регионов планеты поступили неполные сведения, эксперты, на основе "экстраполяции данных из Американского и Европейского регионов" сделали вывод, что избыточная смертность в мире, связанная с COVID-19, "превысила в 2020 году 3 млн", что "на 1,2 млн больше, чем 1,8 млн смертей", о которых известно, согласно имеющейся статистике. По словам авторов доклада, "необходим дальнейший сбор данных и статистическое моделирование" для уточнения этих оценок.

Эксперты констатировали также, что в 2020 году среди заразившихся коронавирусом было 48,7% мужчин и 51,3% женщин, то есть в гендерном отношении по уровню заболеваемости больших отличий не было. В то же время смертность среди мужчин (57,6% случаев) значительно превысила смертность среди женщин (42,4%).

Больше всего заразившихся за год было выявлено в возрастной группе 30-39 лет - 20% процентов всех случаев. При этом смертность была особенно высокой в возрастной группе 80 лет и старше, на которую пришлась треть всех летальных исходов от COVID-19 в 2020 году.

Согласно данным ВОЗ на 20 мая, в мире было выявлено 164 523 894 инфицированных и 3 412 032 умерших от коронавируса.

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России возросло за сутки на 8937. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 8937 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1457 (16,3%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в России зафиксировано 4 983 845 случаев заражения.

Число выздоровевших после COVID-19 возросло в стране на 9350. Всего выздоровели уже 4 601 120 человек. Согласно данным оперштаба, доля выписанных пациентов осталась на уровне 92,3 процента от общего числа заразившихся.

Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов из-за коронавируса. Общее число смертей достигло 117 739.

В Москве за последние сутки число заразившихся увеличилось на 2954, до 1 151 462.

Смертность от последствий заражения новым коронавирусом в разы выше в странах, значительная часть взрослого населения которых страдает от избыточного веса. Об этом сообщается в представленном на текущей неделе докладе Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF).

Проанализировав данные за 2020 год, эксперты организации выяснили, что в странах, где избыточный вес зафиксирован у более половины взрослого населения, смертность от COVID-19 может до 10 раз превышать аналогичный показатель в государствах, в которых более половины населения имеет нормальный вес. Аналитики WOF, используя данные ВОЗ и американского Университета Джонса Хопкинса, установили, что из 2,5 млн жертв COVID-19 (на февраль) 2,2 млн приходятся на страны, большая часть взрослого населения которых имеет избыточный вес. В странах, где лишними килограммами "обладают" менее 40% взрослых жителей, показатель смертности от осложнений коронавируса не превышает 10 случаев на 100 тыс. человек.

В качестве лидера этой группы в докладе назван Вьетнам. Там указанный показатель составляет 0,04 на 100 тыс. человек. В эту же группу входят такие страны, как Япония, Таиланд и Южная Корея. А вот в Соединенных Штатах, где избыточный вес зафиксирован у 67,9% взрослого населения, этот показатель составляет 152,49 на 100 тыс.

Определенное влияние на этот показатель, как указали авторы доклада, оказывает и возрастной фактор, но он не является определяющим. К тому же, как отметила в своем заявлении глава WOF Джоанна Ралстон, если с возрастом ничего поделать нельзя, "то условия, способствующие возникновению избыточного веса, вполне устранимы".

"Если правительства активизируют свои усилия, мы, поддержав их, можем снизить воздействие этого заболевания, - указала Ралстон. - Наблюдающиеся в течение многих десятилетий неудачи в устранении главных причин развития ожирения, очевидно, ответственны за сотни тысяч преждевременных смертей".

Последствия коронавирусной инфекции для организма человека будут менее серьёзными, чем последствия чумы или оспы. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила 20 мая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По её словам, состояние после заболевания COVID-19 назвали Long COVID, или постковидный синдром. Специалисты пока собирают и анализируют данные клинических исследований, опыт врачей со всего мира. Пока неясно, как вирус поражает организм, насколько усиливает хронические заболевания.

Рамблер

«Тем не менее, ожидаем, что, конечно, не будет как чума, не будет как натуральная оспа, но не надо расслабляться», — сказала Вуйнович.

По данным учёных, постковидный синдром фиксируют у каждого пятого из тех, кто переболел COVID-19. До 12 недель после болезни у пациентов сохраняются определённые симптомы, в числе которых слабость, головные боли, ухудшение обоняния, одышка, скачки давления.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится в условиях вакцинного апартеида, его слова со ссылкой на Парижский форум мира приводит РИА Новости.