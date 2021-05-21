Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Апелляционный суд Киева отклонил жалобы адвокатов главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука , проходящего по делу о государственной измене, сообщает в пятницу ТАСС.

Фото: Виктор Медведчук // Википедия Виктор Медведчук // Википедия

Решение о круглосуточном домашнем аресте Медведчука до 9 июля, которое просили отменить адвокаты, оставлено в силе.

Также отклонена жалоба прокуроров, которые настаивали на содержании Медведчука под стражей с альтернативой залога, величина которого превышает $10 млн, отмечает РИА Новости.

Кроме того, суд отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов партии ОПЗЖ.

Генпрокуратура Украины 11 мая предъявила Медведчуку обвинение по делу о госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Депутат заявлял, что не считает себя виновным и готов защищаться. 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что процесс над Медведчуком превратился в фарс. Он указал на многочисленные изъяны в судебном процессе, отметив, что «даже у судьи лопнуло терпение».