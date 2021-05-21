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Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Национальная Служба Новостейиещё 8
16 минут назад
Апелляционный суд Киева отклонил жалобы адвокатов главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, проходящего по делу о государственной измене, сообщает в пятницу ТАСС.
Суд оставил Медведчука под домашним арестом
Фото: Виктор Медведчук // ВикипедияВиктор Медведчук // Википедия
Решение о круглосуточном домашнем аресте Медведчука до 9 июля, которое просили отменить адвокаты, оставлено в силе.
Также отклонена жалоба прокуроров, которые настаивали на содержании Медведчука под стражей с альтернативой залога, величина которого превышает $10 млн, отмечает РИА Новости.
Кроме того, суд отказался отпустить Медведчука под поручительство 26 депутатов партии ОПЗЖ.
Генпрокуратура Украины 11 мая предъявила Медведчуку обвинение по делу о госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. Депутат заявлял, что не считает себя виновным и готов защищаться. 13 мая Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник сказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что процесс над Медведчуком превратился в фарс. Он указал на многочисленные изъяны в судебном процессе, отметив, что «даже у судьи лопнуло терпение».
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обмена Медведчука на осужденных в России украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «вряд ли склонны как-то серьёзно рассматривать» эту идею.
В мире,Алексей Данилов,Владимир Олейник,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Верховная Рада,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Киев,
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