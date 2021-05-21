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«Русские взломали погоду»: Британцы связали изменения климата с Путиным

News.ru
1 час назад
Британское издание The Times опубликовало материал, в котором говорится об изменённом климате в Соединённом Королевстве. Сообщается, что погода в Великобритании в последние дни значительно ухудшилась, в то время как в Москве наблюдаются рекордно высокие для мая температуры. Многие британцы связали такую погодную ситуацию с влиянием российского президента Владимира Путина.
"Путин задрал температуру в России": британцы объяснили аномальный холод
Фото: ReutersReuters
В частности, The Times сообщило о холодном фронте, накрывшем южную часть Великобритании. При этом авторами отмечается заметное улучшение погоды в России. Так, в Москве зафиксирована рекордно высокая температура для мая за последние 140 лет. Высокие показатели были также на Урале и в Сибири. Тем не менее, есть научное объяснение данным природным явлениям. Тёплую погоду в России принесли воздушные массы из средней Азии, в то время как холод пришёл в Великобританию благодаря арктическим циклонам.
Однако для британцев такая ситуация стала поводом для шуток вроде «Это Путин задрал температуру в России», «Значит, это Путин нам тут устроил зиму», «Вне всяких сомнений, погоду взломали русские — причём „Новичком“. В ближайшее время спецслужбы сделают заявление».
Ранее британская пресса уже упоминала речь во время парада 9 мая президента РФ Владимира Путина: она вызвала общественный резонанс из-за слов российского лидера РФ о том, что советский народ одержал победу над Германией один.
В мире,Владимир Путин,Газета The Times,Москва,Соединенное Королевство,
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