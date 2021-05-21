"Путин задрал температуру в России": британцы объяснили аномальный холод

В частности, The Times сообщило о холодном фронте, накрывшем южную часть Великобритании. При этом авторами отмечается заметное улучшение погоды в России. Так, в Москве зафиксирована рекордно высокая температура для мая за последние 140 лет. Высокие показатели были также на Урале и в Сибири. Тем не менее, есть научное объяснение данным природным явлениям. Тёплую погоду в России принесли воздушные массы из средней Азии, в то время как холод пришёл в Великобританию благодаря арктическим циклонам.