Чешский политик Томаш Калаб раскритиковал действия местных властей за необоснованный разрыв отношений с Россией
. По его мнению, которое приводится в журнале
Haló noviny, причастность Москвы
ко взрывам во Врбетице не доказана, а ухудшение отношений может повлечь большие экономические трудности.
Политик считает, что Чехия многим обязана советскому союзу. В частности, за помощь во Второй Мировой войне. Также Калаб считает позорным находится в черном списке наряду с Америкой.
Конфликт между Россией и Чехией начался в апреле. Тогда Прага обвинила Москву в причастности ко взрывам во Врбетице, в частности, обвинив в этом российские спецслужбы. Прямых доказательств при этом чехи не представили. После этого из страны выслали российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом.
Также был сформирован перечень недружественных стран. Туда вошли только США и Чехия. Хотя ранее, как сообщал «Рамблер», Россия планировала включить в перечень недружественных государств около 10 стран. В их числе могли быть США, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Канада, Украина и Австралия.