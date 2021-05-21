Чешский политик Томаш Калаб раскритиковал действия местных властей за необоснованный разрыв отношений с Россией . По его мнению, которое приводится в журнале Haló noviny, причастность Москвы ко взрывам во Врбетице не доказана, а ухудшение отношений может повлечь большие экономические трудности.

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Политик считает, что Чехия многим обязана советскому союзу. В частности, за помощь во Второй Мировой войне. Также Калаб считает позорным находится в черном списке наряду с Америкой.

«Задача Праги – подтявкивать Вашингтону и выполнять распоряжения американского хозяина», - заключил политик.

Конфликт между Россией и Чехией начался в апреле. Тогда Прага обвинила Москву в причастности ко взрывам во Врбетице, в частности, обвинив в этом российские спецслужбы. Прямых доказательств при этом чехи не представили. После этого из страны выслали российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом.