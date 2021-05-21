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Медведчук отверг обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Lenta.ru
34 минуты назад
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отверг все обвинения в сотрудничестве с российскими спецслужбами и передаче им любой секретной информации, сообщает «Интерфакс-Украина».
Медведчук отверг обвинения в раскрытии России гостайн
Фото: ТАССТАСС
Свое заявление политик сделал перед началом очередного заседания суда, где будет рассмотрена апелляция на решение о его домашнем аресте. Он пояснил, что не мог сообщить иностранной разведке никаких сведений, так как не имеет допуска к государственной тайне.
«У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой Администрации (президента Украины). После этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным», — сказал Медведчук.
Генеральная прокуратура Украины заявила о подозрениях в государственной измене и хищении государственных ресурсов в отношении Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака 11 мая. Депутатам вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети и перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму.
13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Политика обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Он счел уголовное дело политически мотивированным, но заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде и не предпримет попыток скрыться.
Позже президент Украины Владимир Зеленский объявил, что эпоха «Медведчука» подошла к концу. «Санкционная политика. Начали работать и прокуроры, и СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»), и полиция», — заявил глава государства и назвал главу политсовета олигархом.
В мире,Тарас Козак,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,СБУ,Интерфакс,Lenta.ru,
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