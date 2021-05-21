Медведчук отверг обвинения в раскрытии России гостайн

Свое заявление политик сделал перед началом очередного заседания суда, где будет рассмотрена апелляция на решение о его домашнем аресте. Он пояснил, что не мог сообщить иностранной разведке никаких сведений, так как не имеет допуска к государственной тайне.
13 мая Медведчука поместили под домашний арест. Политика обязали сдать заграничный паспорт и носить электронный браслет. Он счел уголовное дело политически мотивированным, но заявил, что будет доказывать свою невиновность в суде и не предпримет попыток скрыться.