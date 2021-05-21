Немыслимая ситуация: Евросоюз обвинили в нарушении прав крымских греков

«Политика санкций Европейского Союза не служит европейским интересам, напротив, она только добавляет проблем и разногласий Старому континенту, который страдает от такой политики. Единственные интересы, которые она может обслуживать, – это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических «союзников», которые их диктуют. Для обслуживания этих интересов, и только их, чуждых и для Греции, и для Европы в целом, греческое политическое руководство обрекает часть эллинизма на запрет на въезд в Грецию», – говорится в письме.
«Эта привилегия в то же время является и ее долгом перед человечеством и перед Европой особенно. Греция не может быть ничем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов. Она не может представлять что-то иное, кроме Европы, уважающей потребности и интересы, но также и право на самоопределение своих народов», – говорится в письме.
«МИД Греции слепо следует требованиям Евросоюза, даже если они противоречат защите прав греков, будь то граждане, или будь то греки по происхождению, в многострадальном регионе Крыма», – указала Апатзиди.
«Как партия, МЕРА25 в первую очередь озабочена правами жителей и лишь во вторую очередь интересами государств. Для защиты политических прав и прав человека жителей востока Украины, мы с беспокойством и озабоченностью следим за развитием событий», – добавила депутат.