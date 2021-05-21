Немыслимая ситуация: Евросоюз обвинили в нарушении прав крымских греков

Она указала, что у Греции есть особая привилегия – объединять народы и культуры, так как она занимает особое место на карте мира, на перекрестке народов и их путей, со своей великой культурой, которая формировалась на протяжении веков в результате непрерывного взаимодействия с десятками других культур в регионе и за его пределами, и особенно с ее людьми, которые живут и творят во всех уголках планеты, не забывая о своем происхождении и истории.