Поражает носовые пазухи и легкие: что известно о «чёрной плесени»

Индийские штаты Раджастан и Телангана сделали заявление об эпидемии мукормикоза – грибкового заболевания, известного как «черная плесень», говорится в документе, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, передает сайт «Аргументы и факты».

В уведомлении говорится, что число больных мукормикозом в штате продолжает расти. Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, которые находятся в государственной больнице Савай Ман Сингха.

Эта редкая грибковая инфекция, которую также называют «черной плесенью», поражает носовые пазухи и легкие. Наибольший риск развития заболевания есть у пациентов, которые находятся на ИВЛ.

Ситуация с заболеваемостью COVID в Индии ухудшается с 22 апреля, в мае уже пять раз был обновлен рекорд по суточному приросту заболевших - свыше 400 тысяч новых случаев в день.

Как минимум 16 пациентов с COVID-19, вызываемым коронавирусом, скончались в городе Аурангабаде (западный индийский штат Махараштра) с начала апреля по сегодняшний день в результате вспышки грибкового заболевания мукормикоза («черная плесень»). Об этом 17 мая сообщает газета The Times of India со ссылкой на медицинские органы штата.

«Большинство пациентов с COVID-19, у которых была обнаружена «черная плесень», страдаtт диабетом и принимает стероиды для лечения. Они стали главной причиной возникновения у них мукормикоза», — приводит издание слова специалиста по здравоохранению муниципальной корпорации Аурангабада Ниты Падалкар.

Также уточняется, что на данный момент общее число заболевших мукормикозом в медучреждениях города составляет 200 человек.

Кроме того, Ниты Падалкар отметила, что в данный момент данные о заразившихся грибковым заболеванием продолжают собирать и потому число таких пациентов может увеличиться.

«В городе сформирован комитет экспертов для решения проблемы с заражением мукормикозом пациентов с коронавирусом. В него вошли отоларингологи, стоматологи и офтальмологи из государственных и частных больниц, которые разработают специальный протокол лечения для таких больных», — сказала она.

Отметим, мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом, еще до пандемии коронавирусной инфекции. При этом данное заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с COVID-19, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов.

Грибковое заболевание мукормикоза ("черная плесень") более актуально для стран Юго-Восточной Азии из-за природно-географических факторов. Обычно оно не вызывает заболевания людей, но является мощным аллергеном, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора

"Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция. В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что "черная плесень" распространена практически во всех странах, она выявляется под обоями, в углах и супервлажных помещениях. Большая концентрация спор этого микоза именно в Индии объясняется огромной влажностью и высокой среднегодичной температурой.

Ранее газета The Times of India со ссылкой на медицинские органы штата Махараштра сообщила, что по меньшей мере 16 пациентов с коронавирусной инфекцией в городе Аурангабаде (западный штат Махараштра) умерли от вспышки грибкового заболевания мукормикоза с начала апреля по 15 мая.

Еще до пандемии мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом. В настоящее время в стране участились случаи обнаружения мукормикоза у пациентов, инфицированных коронавирусом. Индийские СМИ сообщают о растущем числе заболеваний мукормикозом в штате Махараштра и его столице Мумбаи, в штате Гуджарат и ряде других регионов. О точном числе заболевших "черной плесенью" пока не сообщается, но врачи отмечают, что в отдельных клиниках наблюдается рост более чем в два раза, есть и смертельные случаи.

В России выявлены случаи заражения «черной плесенью» на фоне коронавируса. Об этом рассказал заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко, сообщают «Известия».

Речь идет о мукормикозе — редкой грибковой инфекции, которую вызывают микроскопические грибы. Сейчас такое заболевание широко распространено в Индии среди заразившихся коронавирусом.

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«В нашей стране мукормикоз встречается редко, преимущественно у онкогематологических пациентов. Ничего, сравнимого с ситуацией в Индии, в России сейчас нет. Насколько я знаю, были только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19. Сейчас один такой пациент лечится в нашей микологической клинике, надеюсь, у него всё будет хорошо», — пояснил Климко.

Специалист при этом не исключил риск заражения «черной плесенью» ряда пациентов в России. В первую очередь, как уведомил врач, мукормикоз опасен для людей с низким иммунитетом, а у больных коронавирусом эта инфекция развивается обычно на фоне сахарного диабета, заявил эксперт.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пояснил, что для широкого распространения этой инфекции больше подходят регионы с высокой температурой и влажностью.

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«Эта болезнь характерна для южных стран, лежащих в тропических поясах, таких как Индия. Но в целом грибковые заболевания распространяются, так как они связаны с употреблением антибиотиков», — отметил Волчков.

Заражения «черной плесенью» (мукормикоз), случаи которой после заболевания COVID-19 впервые зафиксированы в России, обычно происходят на фоне сильно ослабленного иммунитета. Об этом «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова , комментируя информацию о регистрации первых случаев этого заболевания у зараженных коронавирусом россиян.

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«Чтобы заболеть, нужно чуть ли не залезть в грибницу. Например, пошел человек чистить баню от плесени. Плюс у него при этом изначально организм подкошен диабетом или ВИЧ. Тогда шансы заболеть есть», — сказала биолог.

Она отметила, что при лечении пациентов с COVID-19 применяют глюкокортикостероиды, чтобы «отключить» иммунную систему и подавить цитокиновый шторм.

«Получается, человек вышел из больницы после ковида, иммунитета нет, кондиционер дома не работает. Плесень выросла, он начал дышать этим всем — грибок проник в организм», — пояснила Баранова.

По ее словам, мукормикоз чаще встречается в жарких странах с влажным климатом, например, в Индии. Там заболеваемость обусловлена частыми случаями сахарного диабета среди населения и неразвитой системой здравоохранения.

«Мукормикоз в России был, есть и будет. Например, на влажном хлебе часто образуется черный грибок, плесень. Это и есть мукормикоз. Вы взяли, понюхали эту плесень, и у вас в носу уже гриб. Но наша иммунная система в нормальном состоянии без проблем справляется с этим. В России заражение мукормикозом практически не происходит», — добавила ученая.

Набирающая обороты в Индии вспышка вируса «черного грибка» среди переболевших коронавирусом не затронет жителей России, считают эксперты. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает РБК.

По мнению медицинских специалистов, риск заражения мукормикозом связан с ослабленным после заражения COVID-19 иммунитетом. Болезнь возможно вылечить, но с большими усилиями и при длительном лечении. Кроме того, к данной инфекции восприимчивы диабетики, а также люди, проживающие в антисанитарных условиях.

Однако директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что россиянам такая опасность не грозит в силу более квалифицированной медицинской помощи в стране.

По мнению другого вирусолога Алексея Аграновского, связывать заражение такой инфекцией с последствиями коронавируса не стоит — он отметил, что пострадать могут все люди с пониженным иммунитетом.

Мукормикоз, известный также как «черная плесень», поражает головной мозг, легкие и носовые пазухи зараженных.

Микробиолог Евгений Плисов предположил, что распространение эпидемии «чёрной плесени» возможно только внутри Индии. Как заявил специалист в интервью «Москве 24», вероятность того, что это заболевание перешагнёт через границы, крайне мала.

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«Чёрной плесенью» называют заболевание мукормикоз — это редкая грибковая инфекция, которую вызывают повсеместно распространённые грибы мукормицеты.

Специалист отметил, что россияне могли наблюдать этот плесневый гриб у себя дома — он часто поражает хлеб.

Беда в том, что в Индии сейчас очень серьёзные проблемы с коронавирусом, им не хватает ни сил здравоохранения, ни возможности поддерживать чистоту.

Я предполагаю, что распространение заболевания возможно только внутри страны, — отметил Плисов.