Болгары высмеяли отказ США от санкций по Nord Stream 2

Болгарское издание «Дневник» разместило статью о том, что США отказались вводить санкции против компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» с комментарием Белого дома, что сейчас остановить проект почти невозможно.
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look PressStefan Sauer/dpa/Global Look Press
Публикация вызвала бурный отклик у читателей издания, которые высмеяли метания Вашингтона по поводу газопровода.
Ожидаемо. Следующий шаг Байдена — вернуть Аляску русским, — написал один из пользователей.
Его поддержали другие читатели: «США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», «Шерхан поджал хвост», «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!».
Ранее стало известно, что остановить реализацию российского газопровода «Северный поток — 2» трудно. Вашингтон признаёт данный факт, но верит, что предпринял для достижения этой цели существенные шаги. Об этом 20 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.