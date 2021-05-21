Болгары высмеяли отказ США от санкций по Nord Stream 2

Публикация вызвала бурный отклик у читателей издания, которые высмеяли метания Вашингтона по поводу газопровода.

Его поддержали другие читатели: «США пытались играть в одиночку против всех, поняли, что сил не хватит», «Шерхан поджал хвост», «Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России!».