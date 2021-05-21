Европа столкнулась с дефицитом рабочей силы

В странах Европы назрел дефицит трудовых ресурсов, рассказал Bloomberg
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Фото: © AFP/ Emmanuel Dunand© AFP/ Emmanuel Dunand
Границы европейских государств закрыты из-за COVID-19, и квалифицированных специалистов во многих сферах не хватает.
"Проблемы в Европе носят структурный характер. Особенно это заметно в технических профессиях, digital-сфере, направлениях "зеленой" экономики. Там ожидается большой спрос на квалифицированных рабочих. Нужно понять, как его покрыть", — сказал экономист Кельнского института Аксель Плуеннеке.
В настоящий момент безработица в ЕС
превышает 7%, а сами граждане не могут поехать работать за границу. После Brexit ЕС и Великобритания ввели взаимные запреты на передвижение с целью трудоустройства:
Швеции необходимо 3000 рабочих на завод Northvolt AB в городе Шеллефтео Норвегии требуются специалисты в области туризма.
Специалисты из Италии, Румынии и Польши на этот раз останутся на родине, что позитивно скажется на экономике этих стран.
Одной из ключевых проблем остается безработица. В Испании она составляет 16,1 %, а в Италии 10,2%.