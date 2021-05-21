В Аргентине объявлен строгий локдаун

Власти Аргентины ввели строгие ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. По словам президента Альберто Фернандеса, страна переживает непростые времена.

Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев mir24.tv/ / Игорь Медведев

В телеобращении к жителям Фернандес напомнил, что в стране сейчас самые высокие показатели по заболеваемости и смертности с начала пандемии.

Жесткий локдаун вводится с полуночи 22 мая. До 31 мая не будут проводиться культурные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия. С шести вечера и до шести утра в Аргентине будет действовать комендантский час. В другое время покидать дома можно только по спецпропуску.