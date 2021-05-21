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В Аргентине объявлен строгий локдаун

Мир24иещё 1
3 минуты назад
Власти Аргентины ввели строгие ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. По словам президента Альберто Фернандеса, страна переживает непростые времена.
В Аргентине объявлен строгий локдаун
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведевmir24.tv/ / Игорь Медведев
В телеобращении к жителям Фернандес напомнил, что в стране сейчас самые высокие показатели по заболеваемости и смертности с начала пандемии.
Жесткий локдаун вводится с полуночи 22 мая. До 31 мая не будут проводиться культурные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия. С шести вечера и до шести утра в Аргентине будет действовать комендантский час. В другое время покидать дома можно только по спецпропуску.
Сейчас в Аргентине порядка трех с половиной млн заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в стране выявили 36 тысяч случаев COVID-19. За все время пандемии скончались более 72 тысяч аргентинцев.
Ранее были выявлены еще два опасных для людей коронавируса. Исследования показали, что мутации, которые ранее были обнаружены у собак и свиней, могут передаваться человеку.
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