Байден поможет Израилю восстановить "Железный купол"

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"Я только что говорил [по телефону] с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. Ранее сегодня [в четверг] я разговаривал с президентом Египта [Абдель Фаттахом] ас-Сиси. Премьер-министр Нетаньяху сообщил мне, что Израиль согласился на взаимное прекращение огня без предварительных условий", - отметил американский лидер. Он добавил, что, по словам ас-Сиси, ХАМАС и другие радикальные группировки в Газе также согласились на прекращение огня.

"Премьер-министр также поделился со мной своей признательностью за систему "Железный купол", которую наши страны разработали вместе и которая спасла огромное число жизней израильских граждан - арабов и евреев. Я заверил его в своей полной поддержке восстановления израильской системы "Железный купол" для обеспечения обороны и безопасности страны в будущем", - подчеркнул Байден.

Как сообщила в четверг пресс-служба израильской армии, палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 4 070 ракет, 610 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

При этом американский лидер по ошибке премьера Нетаньяху назвал президентом.

"В беседе с президентом Нетаньяху я высоко оценил его решение завершить нынешние боевые действия менее чем за 11 дней. Я также подчеркнул то, что я говорил на протяжении всего этого конфликта: "Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищаться от неизбирательных ракетных обстрелов со стороны ХАМАС и других базирующихся в Газе террористических группировок, которые уносят жизни невинных мирных жителей в Израиле", - отметил Байден.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила информацию о перемирии с контролирующим сектор Газа движением ХАМАС. Как сообщал ряд СМИ, режим прекращения огня между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем предварительно вступит в силу в 02:00 мск 21 мая.