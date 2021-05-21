В Сенат США внесли законопроект с санкциями против Nord Stream 2

Вашингтон открыто выступает против строительства газопровода и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".