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В Сенат США внесли законопроект с санкциями против оператора "Северного потока - 2"

ТАССиещё 1
25 минут назад
Четырнадцать американских сенаторов-республиканцев представили в четверг законопроект, который приведет к введению санкций в отношении оператора проекта "Северный поток - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении одного из авторов инициативы Кевина Крамера (от штата Северная Дакота).
В Сенат США внесли законопроект с санкциями против Nord Stream 2
Фото: © Bernd Wuestneck/dpa via AP© Bernd Wuestneck/dpa via AP
Законопроект в случае принятия также обяжет американскую администрацию ввести рестрикции против "субподрядчиков любой организации", участвующей в строительстве трубопровода. Крамер считает, что решение президента США Джо Байдена не вводить санкции против оператора газопровода "грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене". Сенатор призвал остальных законодателей поддержать свою инициативу, "пока администрация не заставила Соединенные Штаты на собственном опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".
Представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода "Северный поток - 2", сообщило ранее агентство Reuters.
Вечером в среду госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По словам дипломата, это решение отвечает национальным интересам США. При этом санкции все же будут введены в отношении четырех судов и пяти организаций, а также одного физического лица, вовлеченных в строительство газопровода.
О проекте
Вашингтон открыто выступает против строительства газопровода и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер среди прочего в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".
В мире,Кевин Крамер,Энтони Блинкен,Маттиас Варниг,Джозеф Байден,Сенат США,Конгресс США,Reuters,Соединенные Штаты,
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