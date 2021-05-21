В Сенат США внесли законопроект с санкциями против Nord Stream 2

Законопроект в случае принятия также обяжет американскую администрацию ввести рестрикции против "субподрядчиков любой организации", участвующей в строительстве трубопровода. Крамер считает, что решение президента США Джо Байдена
не вводить санкции против оператора газопровода "грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене". Сенатор призвал остальных законодателей поддержать свою инициативу, "пока администрация не заставила Соединенные Штаты на собственном опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".