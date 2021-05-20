В Праге прошел митинг противников Земана и Бабиша

"Миллион мгновений для демократии" 29 апреля также на Вацлавской площади организовала митинг противников главы государства. Полиция тогда сообщала о 10 тыс. участниках. В прошлые годы гражданская инициатива проводила массовые акции протеста в Праге с требованием отставки Бабиша с поста премьера. Крупнейшая из них собрала 250 тыс. участников. Активизацию деятельности данного объединения в последнее время политологи связывают с предстоящими в Чехии 8 и 9 октября парламентскими выборами и желанием его лидеров продвинуть среди избирателей интересы праволиберальных политических субъектов республики.

25 апреля в телеобращении к народу президент Земан заявил, что в Чехии работают с двумя версиями инцидента во Врбетице: согласно одной из них, взрывы произошли вследствие неосторожного обращения с боеприпасами, согласно другой, вину за это несут агенты иностранных спецслужб. 16 мая президент, сославшись в интервью радиостанции "Частота-1" на министра юстиции республики Бенешову, сказал, что взрывы могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там оружия и боеприпасов. Следствие, по его словам, расследует три версии причин произошедшего, включая недостачу.