В Праге прошел митинг противников Земана и Бабиша

Акция, собравшая, по данным полиции, около 5 тыс. человек, была организована гражданской инициативой "Миллион мгновений для демократии", тесно связанной с партиями праволиберальной парламентской оппозиции. Участники митинга пользовались медицинскими масками и старались соблюдать двухметровую дистанцию из-за пандемии. Над их головами развевались флаги Чехии и Евросоюза
. В руках многие держали транспаранты и плакаты с надписями, оскорбительными для Земана, Бабиша и членов его правительства, а также властей РФ
. Ораторы, среди которых находился сын одного из двух погибших при взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице, обвинили президента в предательстве родины, а Бабиша, кроме прочего, в сотрудничестве со спецслужбами политического режима, существовавшего в стране до ноября 1989 года.