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Сертификаты о вакцинации начнут действовать в ЕС с 1 июня

ИА Regnumиещё 1
1 час назад
Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе должны войти в силу с 1 июля, сообщил евродепутат Хосе Фернандо Лопес Агилар в ходе конференции в Брюсселе 20 мая.
Сертификаты о вакцинации начнут действовать в ЕС с 1 июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Он будет называться Европейским цифровым сертификатом COVID (EU Digital COVID Certificate), единым сертификатом. Это более хорошая альтернатива, чем отсутствие сертификата», — сообщил Алигар.
Новый документ послужит созданию новой туристической политики внутри блока и поможет видоизменить нынешнюю систему, где каждое государство действует в одностороннем порядке.
Европейский сертификат о вакцинации должен помочь открытию границ внутри Евросоюза. Члены-государства отныне будут вправе вводить ограничения на въезд иностранцев только в случае чрезвычайно ситуации, например, если эпидемиологическая ситуация будет из ряда вон выходящей.
Напомним, сегодня ранее Европейский совет, Европарламент и Европейская комиссия достигли «неформального соглашения» по поводу создания сертификатов о вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, практически все страны ЕС подтвердили важность единого цифрового документа о вакцинации в условиях введения национальными правительствами ограничений на перемещения внутри государств и за их пределами.
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