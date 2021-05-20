Сертификаты о вакцинации начнут действовать в ЕС с 1 июня

Сертификаты о вакцинации в Евросоюзе должны войти в силу с 1 июля, сообщил евродепутат Хосе Фернандо Лопес Агилар в ходе конференции в Брюсселе 20 мая.

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«Он будет называться Европейским цифровым сертификатом COVID (EU Digital COVID Certificate), единым сертификатом. Это более хорошая альтернатива, чем отсутствие сертификата», — сообщил Алигар.

Новый документ послужит созданию новой туристической политики внутри блока и поможет видоизменить нынешнюю систему, где каждое государство действует в одностороннем порядке.

Европейский сертификат о вакцинации должен помочь открытию границ внутри Евросоюза. Члены-государства отныне будут вправе вводить ограничения на въезд иностранцев только в случае чрезвычайно ситуации, например, если эпидемиологическая ситуация будет из ряда вон выходящей.