ВОЗ допустила отклонения статистики по COVID-19

Представитель ВОЗ сообщил, что специалисты могут иметь дело «со значительным занижением общего [количества] смертей, прямо или косвенно вызванных коронавирусом». По оценке экспертов организации, в 2020 году количество летальных исходов от COVID-19 могло достигать трех миллионов - это примерно на 1,2 миллиона больше официального показателя в 1,8 миллиона.