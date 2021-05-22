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В ВОЗ допустили отклонения статистики по COVID-19 от реальной картины

Вечерняя Москваиещё 6
32 минуты назад
Официальные статистические данные по смертности от коронавирусной инфекции могут существенно расходиться с реальной картиной. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказали во Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ допустила отклонения статистики по COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Представитель ВОЗ сообщил, что специалисты могут иметь дело «со значительным занижением общего [количества] смертей, прямо или косвенно вызванных коронавирусом». По оценке экспертов организации, в 2020 году количество летальных исходов от COVID-19 могло достигать трех миллионов - это примерно на 1,2 миллиона больше официального показателя в 1,8 миллиона.
Помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма заявила, что с учетом роста заболеваемости в странах Латинской Америки и Азии общее число летальных исходов «действительно может быть в два или три раза выше», чем учитывает статистика.
При этом отмечается, что избыточная смертность в период пандемии коронавируса может составлять шесть-восемь миллионов человек в масштабах всего мира, сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный доклад ВОЗ.
Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было выявлено 165 158 285 случаев заболевания, в том числе за последние сутки — 620 434 новых случаев. Количество летальных исходов увеличилось на 12 786, до 3 425 017 умерших.
В мире,Ситуация в мире,ВОЗ,Reuters,
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