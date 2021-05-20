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В Турции за сутки выявили 9385 случаев коронавируса

RT на русском
1 час назад
В Турции за сутки зафиксировали 9385 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве страны.
9385 новых случаев коронавируса выявили в Турции
Фото: ReutersReuters
По данным ведомства, с начала пандемии в Турции выявили 5 160 423 случая COVID-19.
За сутки в стране скончались 207 человек с коронавирусом, всего умерли 45 626 инфицированных.
Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.
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