Зеленский отказался причислить русских к коренным народам Украины

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Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах», который определяет права коренных народов и особенности их реабилитации.

Согласно законопроекту, коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Таким образом, русские не вошли в список коренных народов Украины. Среди народов, населяющих Крым, коренными, по версии Зеленского, считаются крымские татары, крымчаки и караимы.

Коренные народы наделяются правами на самоопределение на Украине, могут устанавливать свой политический статус в рамках конституции и законов страны, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, создавать свои образовательные учреждения, обучаться на своем языке и создавать свои СМИ.

Украина берет на себя обязательство защищать их от геноцида и других актов коллективного насилия.