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Зеленский отказался причислить русских к коренным народам Украины

Вероника Полынина
44 минуты назад
Президент Украины Владимир Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины, передает РИА «Новости».
Зеленский отказался причислить русских к коренным народам Украины
Фото: ТАССТАСС
Зеленский внес в Верховную раду проект закона «О коренных народах», который определяет права коренных народов и особенности их реабилитации.
Согласно законопроекту, коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
Таким образом, русские не вошли в список коренных народов Украины. Среди народов, населяющих Крым, коренными, по версии Зеленского, считаются крымские татары, крымчаки и караимы.
Коренные народы наделяются правами на самоопределение на Украине, могут устанавливать свой политический статус в рамках конституции и законов страны, свободно осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, создавать свои образовательные учреждения, обучаться на своем языке и создавать свои СМИ.
Украина берет на себя обязательство защищать их от геноцида и других актов коллективного насилия.
Ранее, как писал «Рамблер», депутат рады Алексей Гончаренко назвал Краснодарский край «украинскими этническими землями», отрезанными «волею судьбы», а местных жителей – «частью украинства».
В мире,Владимир Зеленский,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,РИА Новости,Украина,
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