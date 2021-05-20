Лукашенко призвал Минск не повторять опыт "резиновой" Москвы

«Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый. Мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить. И особенно для минчан сейчас», — сказал президент.
«Более того, мы же стягиваем с самых дальних уголков страны в Минск людей. Мы повторим опыт России — Москвы. За это другой город можно было бы похвалить, что жилье строит, прирастает, но только не Минск. Для Минска это не та тенденция, которую хотелось бы закреплять», — заявил белорусский лидер.