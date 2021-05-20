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Лукашенко назвал Минск не резиновым и призвал не повторять опыта Москвы

Lenta.ru
48 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Минск «не резиновым» и призвал городские власти не повторять опыта Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».
Лукашенко призвал Минск не повторять опыт "резиновой" Москвы
Фото: ТАССТАСС
Лукашенко на совещании выступил против расширения белорусской столицы и увеличения численности ее жителей, которая превысила два миллиона человек.
«Мы с вами договорились: нельзя сегодня растягивать Минск, он не резиновый. Мы делаем хуже и для будущих жильцов, которые сюда приезжают и хотят здесь жить. И особенно для минчан сейчас», — сказал президент.
Лукашенко посетовал, что в Минске появились пробки и загазованность.
«Более того, мы же стягиваем с самых дальних уголков страны в Минск людей. Мы повторим опыт России — Москвы. За это другой город можно было бы похвалить, что жилье строит, прирастает, но только не Минск. Для Минска это не та тенденция, которую хотелось бы закреплять», — заявил белорусский лидер.
В прошлом году Лукашенко заявил, что в Минске не надо строить много жилья, иначе можно «повторить печальный опыт Москвы». Он испугался, что белорусская столица может превратиться «в огромный конгломерат, где людей, как тараканов». «Разве это жизнь?» — отметил Лукашенко.
В мире,Александр Лукашенко,
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