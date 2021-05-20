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Модный приговор: пока президент Украины давал пресс-конференцию, его обвинили в госизмене за «неправильную» вышиванку

Украина.ру
26 минут назад
Пока президент Украины Владимир Зеленский давал пресс-конференцию по случаю своей второй годовщины в статусе лидера страны, в его соцсетях появилось поздравление народа с днем вышиванки. Публикация вызвала негодование его «патриотичных» подписчиков.
"Москалюга!" Зеленский оскандалился в День украинской вышиванки
Фото: Instagram Елены ЗеленскойInstagram Елены Зеленской
«Наша гордость, символ и сокровище. С днем вышиванки!» — подписан пост Зеленского в сети.
К публикации прикреплено фото, на котором сам глава государства и его супруга Елена Зеленская позируют в вышитых рубашках, только наряд президента совсем не понравился его подписчикам.
«Это же косоворотка!!! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!», «Ужас», «День вышиванки, а придурок натянул косоворотку», «Москалюга», «Просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских так и в украинских традициях не разбирается?», «Опозорился Зе, шут, надев российский народный костюм косоворотку!», «Ты гляди, какие конченные», «Надень лапти и кокошник», — отреагировали «патриотично» настроенные пользователи.
В прошлом году Зеленский также поздравил соотечественников с днем вышиванки, показав свое фото с супругой в национальных костюмах, но тогда его одежда им показалась «правильной».
В мире,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,Украина,
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