"Москалюга!" Зеленский оскандалился в День украинской вышиванки

«Это же косоворотка!!! Русский народный костюм! Вы там вообще что ли, Владимир Александрович!», «Ужас», «День вышиванки, а придурок натянул косоворотку», «Москалюга», «Просто стыд. В украинском разрез всегда посередине. В вашей команде никто вообще как в российских так и в украинских традициях не разбирается?», «Опозорился Зе, шут, надев российский народный костюм косоворотку!», «Ты гляди, какие конченные», «Надень лапти и кокошник», — отреагировали «патриотично» настроенные пользователи.