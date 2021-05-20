Зеленский отказался давать характеристику Путину

При этом он отметил, что прекратить войну необходимо в президентство Владимира Путина. "У нас нет другого шанса с вами. Мы должны прекратить войну, пока Путин - президент Российской Федерации. Я очень этого хочу, и я в это верю", - подчеркнул президент Украины.