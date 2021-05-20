Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате. В Минобороны объяснили это учениями

Утром 13 мая агентство Avia.pro со ссылкой на источники сообщило, что авиалайнер Boeing 737-86X Военно-воздушных сил Польши могли захватить неизвестные угонщики.

«Самолет ВВС Польши был захвачен и теперь движется на запад, в сторону Атлантического океана. Неизвестно, сколько человек находится на борту», — говорится в сообщении.

Пилот борта NIKE01 передал в эфир сигнал 7500 – он означает захват самолета. Экипаж после этого перестал выходить на связь, через какое-то время борт пропал с радаров в районе польско-чешской границы. Портал OpenSky Alert в Twitter уточнил, что борт передал сигнал тревоги в 9:15 утра по московскому времени.

Польские ВВС и Минобороны официально информацию об угоне самолета не подтвердили. Польские журналисты предположили, что захват мог быть частью военных учений, которые начались в стране несколько дней назад. Однако учения Sarex-21 подразумевают только военно-морские операции. Учения начались 17 мая и должны завершиться 21 мая.

Как писала британская газета Express со ссылкой на сайт Польских Вооруженных Сил, «в ходе одного из эпизодов учений будет «похищен» гражданский самолет — для отработки действий по предотвращению террористической атаки».

Вскоре представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская подтвердила эту информацию.

«Это происходит в рамках проходящих 17 — 21 мая тактических учений Renegade-Sarex. <...> Это эпизод учений в сфере противодействия терроризму», — сказала Волыньская, передает ТАСС.

Второй эпизод учений, завершившийся накануне, сводился к массовому спасению утопающих в результате условного столкновения двух кораблей. Отрабатывался также поиск выживших в результате условных авиакатастроф в лесных районах. В тренировке были задействованы волонтеры и поисковые отряды. Учения проходят в польском воздушном пространстве, а также в лесах Западной Померании и болотах Мазовии. Сообщается также о сиренах гражданской обороны, включившихся в Варшаве.