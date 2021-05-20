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"Забывает сверяться с совестью": Захарова жестко ответила Кулебе

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Представитель министерства внутренних дел РФ Мария Захарова напомнила Украине, как Россия неоднократно спасала граждан их страны по просьбам дипломатов. Такими словами она прокомментировала вопрос о вывозе застрявших в Непале туристов в Facebook.
"Забывает сверяться с совестью": Захарова жестко ответила Кулебе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Украина раскритиковала действия русских после вывоза рейсом «Аэрофлота» туристов из Непала. Среди эвакуированных путешественников были также граждане Украины.
«Россия начала позиционировать себя как спаситель всех граждан», - заявил глава МИД Украины.
На это Захарова ответила, что украинским коллегам стоит «сверяться с совестью» и не забывать, сколько раз Россия выручала украинцев.
«Понимаем, что Д.И. Кулеба привык все мерить категориями "политической целесообразности", видимо, совсем забыв сверяться с совестью. Украинская сторона неоднократно обращалась к нам, причём официально, направляя ноты, с просьбами помочь украинским гражданам, и мы всегда шли навстречу. Были и особо чувствительные случаи, хорошо известные украинским дипломатам, когда на кону стояли человеческие жизни», - сказала Захарова.
Ранее «Рамблер» писал, что в Непале застряли 273 российских туриста. Из-за волны пандемии начался новый карантин, который планировали завершить 12 мая, но из-за индийской «коронавирусной» волны его продлили до 31 мая.
В мире,Политика,Мария Захарова,Аэрофлот,МИД,МВД,Россия,Непал,Украина,
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