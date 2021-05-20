"Забывает сверяться с совестью": Захарова жестко ответила Кулебе

«Россия начала позиционировать себя как спаситель всех граждан», - заявил глава МИД Украины.
«Понимаем, что Д.И. Кулеба привык все мерить категориями "политической целесообразности", видимо, совсем забыв сверяться с совестью. Украинская сторона неоднократно обращалась к нам, причём официально, направляя ноты, с просьбами помочь украинским гражданам, и мы всегда шли навстречу. Были и особо чувствительные случаи, хорошо известные украинским дипломатам, когда на кону стояли человеческие жизни», - сказала Захарова.