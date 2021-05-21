За сутки в мире выявили 620 тыс. зараженных COVID

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 165,15 млн, увеличившись за последние сутки более чем на 620 тыс., это почти на 18 тыс. больше, чем за предыдущие 24 часа. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,7 тыс., превысив 3,42 млн.

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По состоянию на 20:54 мск 21 мая в ВОЗ поступила информация о 165 158 285 инфицированных и 3 425 017 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 620 434, летальных исходов - на 12 786. Днем ранее в мире были зафиксированы 638 247 новых случаев заражения и 13 247 смертей.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 45% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (284 362), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (205 351), на третьем - Европа (67 773).