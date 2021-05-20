Обзор ИноСМИ: "Инициатива трех морей" остановит экспансию России

"Инициатива трех морей" остановит экспансию России
Новый инфраструктурный проект «Инициатива трех морей», в котором намерены принять участие 12 восточных членов ЕС
, должен помочь Европе противостоять экспансии России
и Китая
. Об этом пишет
американское издание Bloomberg.
В рамках инициативы предполагается строительство порта в Хорватии
, который сможет принимать танкеры с СПГ, в том числе и из США
, а также трубопроводов, по которым газ будет идти на север. Страны намерены построить и объекты инфраструктуры (шоссе, железные дороги, мосты), а также провести оптоволоконные кабели с высокой скоростью передачи данных. Эти планы могут стать «лучшим ответом России и Китаю», которые хотят сохранить и расширить свое влияние на регион, утверждает издание.
Украина задумалась о «Железном куполе»
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что рассматривается возможность приобретения системы противоракетной обороны схожей с израильским «Железным куполом». Украине действительно нужно озаботиться построением системы противоракетной обороны, если она действительно хочет защититься от России, заявил
на страницах издания «Главред» военный эксперт Олег Жданов
.
По словам эксперта, Украина вполне могла бы закупить «Железный купол» у Израиля, однако его одного недостаточно. Жданов констатировал, что у страны сейчас нет политики построения обороноспособности и даже оборонзаказ «формируется исключительно ситуативными «хотелками» военных».
В Китае оценили «тайную армию США»
Пользователи популярной китайской соцсети Sina Weibo выразили свое удивление публикацией американскими СМИ данных о «тайной армии» Пентагона
, насчитывающей около 60 тысяч человек. Перевод комментариев
сделало «ИноСМИ».
Отметив, что создание такой армии вполне вероятно, китайские пользователи выразили недоумение по поводу того, что такие сведения могли попасть в СМИ. «Американские СМИ выставили на всеобщее обозрение грязное белье их собственных национальных правительственных ведомств — это нормально?», «Однажды несправедливость, которую эта страна приносит миру, в конце концов закончится», - заявили они.
«Сказочная песня»: Украина прошла в финал «Евровидения»
Представители Украины, группа Go-A, прошли в финал конкурса «Евровидение». Зрители высоко оценили их песню, пишет
«Главред».
По данным издания, иностранным зрителям особенно понравилось, что композиция была исполнена на украинском, а не на английском языке. «Сказочная песня. Очень горжусь Украиной. Привет из Дублина. Удачи, ребята!», «Весомая заявочка на победу. Самое лучшее выступление сегодняшнего вечера», - заявили они.