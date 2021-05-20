Обзор ИноСМИ: "Инициатива трех морей" остановит экспансию России

"Инициатива трех морей" остановит экспансию России

Новый инфраструктурный проект «Инициатива трех морей», в котором намерены принять участие 12 восточных членов ЕС , должен помочь Европе противостоять экспансии России Китая . Об этом пишет американское издание Bloomberg.

В рамках инициативы предполагается строительство порта в Хорватии , который сможет принимать танкеры с СПГ, в том числе и из США , а также трубопроводов, по которым газ будет идти на север. Страны намерены построить и объекты инфраструктуры (шоссе, железные дороги, мосты), а также провести оптоволоконные кабели с высокой скоростью передачи данных. Эти планы могут стать «лучшим ответом России и Китаю», которые хотят сохранить и расширить свое влияние на регион, утверждает издание.

Украина задумалась о «Железном куполе»

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что рассматривается возможность приобретения системы противоракетной обороны схожей с израильским «Железным куполом». Украине действительно нужно озаботиться построением системы противоракетной обороны, если она действительно хочет защититься от России, заявил на страницах издания «Главред» военный эксперт Олег Жданов

По словам эксперта, Украина вполне могла бы закупить «Железный купол» у Израиля, однако его одного недостаточно. Жданов констатировал, что у страны сейчас нет политики построения обороноспособности и даже оборонзаказ «формируется исключительно ситуативными «хотелками» военных».

В Китае оценили «тайную армию США»

Пользователи популярной китайской соцсети Sina Weibo выразили свое удивление публикацией американскими СМИ данных о «тайной армии» Пентагона , насчитывающей около 60 тысяч человек. Перевод комментариев сделало «ИноСМИ».

Отметив, что создание такой армии вполне вероятно, китайские пользователи выразили недоумение по поводу того, что такие сведения могли попасть в СМИ. «Американские СМИ выставили на всеобщее обозрение грязное белье их собственных национальных правительственных ведомств — это нормально?», «Однажды несправедливость, которую эта страна приносит миру, в конце концов закончится», - заявили они.

«Сказочная песня»: Украина прошла в финал «Евровидения»

Представители Украины, группа Go-A, прошли в финал конкурса «Евровидение». Зрители высоко оценили их песню, пишет «Главред».