В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россиянам назвали дату открытия стран ЕС

Анастасия Кирсанова
15 минут назад
Туристы из России смогут посетить страны Европы уже этим летом. Ассоциация туроператоров России назвала главное условие для выезда за границу.
Россиянам назвали дату открытия стран ЕС
Фото: ТАССТАСС
Для того, чтобы отправится в путешествие в Европейскую страну, туристы должны предоставить сертификат о прививке от ковида.
Также будет сформирован перечень «зелёных стран». Туда войдут регионы, в которых заболеваемость ниже 100 случаев на 100 тыс. населения. Согласно нынешней коронавирусной статистике, Россия подходит под такие условия.
«Если новые правила будут утверждены на уровне ЕС, а государства-члены откроют границы, то въезд в страны ЕС для российских туристов летом может стать возможным», - уточняется на сайте АТОР.
Несмотря на это, речи о привитых «Спутником V» пока нет. То есть привитые этой вакциной могут предоставить вместо сертификата о вакцине тест на отсутствие заболевания.
Ранее «Рамблер» называл перечень актуальных туристических направлений для россиян. Путешественники начали интересоваться турами в Исландию, Мексику, Португалию и Мальту после возобновления авиасообщения с этими странами.
Авиасообщение планируется возобновить с 25 мая.
В мире,Ассоциация туроператоров России,ЕС,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители