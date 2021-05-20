Россиянам назвали дату открытия стран ЕС

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Для того, чтобы отправится в путешествие в Европейскую страну, туристы должны предоставить сертификат о прививке от ковида.

Также будет сформирован перечень «зелёных стран». Туда войдут регионы, в которых заболеваемость ниже 100 случаев на 100 тыс. населения. Согласно нынешней коронавирусной статистике, Россия подходит под такие условия.

«Если новые правила будут утверждены на уровне ЕС, а государства-члены откроют границы, то въезд в страны ЕС для российских туристов летом может стать возможным», - уточняется на сайте АТОР.

Несмотря на это, речи о привитых «Спутником V» пока нет. То есть привитые этой вакциной могут предоставить вместо сертификата о вакцине тест на отсутствие заболевания.

Ранее «Рамблер» называл перечень актуальных туристических направлений для россиян. Путешественники начали интересоваться турами в Исландию, Мексику, Португалию и Мальту после возобновления авиасообщения с этими странами.