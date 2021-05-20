В учебнике по украинскому языку нашли  ссылку на порносайт

В учебнике по украинскому языку за 10 класс авторства языковеда Александра Авраменко обнаружена ссылка на порносайт. Об этом сообщает «СТРАНА».

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Как отмечается, в разделе учебника «Спор как вид коммуникации» содержится текст, который посвящен вопросу необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте есть ссылка, ведущая на сайт с порно.

Как оказалось, ссылка есть и в печатном пособии, и в его электронной версии.

Автор книги опечален из-за этой ситуации, заявила помощница автора учебника Оксаны Авраменко. Языковед осведомлен о данной проблеме и даже обратился киберполицию для того, чтобы данный вопрос решили.

«Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию», — указала Оксана Авраменко.

Домен, который указан в учебном пособии по украинскому языку за 2018 год (содержит ссылку), зарегистрировали 19 ноября 2019 года, следует из данных сервиса WhoIs.

Есть большая вероятность, что администрация города Миргород до этой даты была владельцем данного веб-адреса. Адрес могли получить новые владельцы. Именно они и могли разместить там порнографические материалы.