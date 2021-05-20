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"Непризнание аннексии Крыма": в США приняли антироссийский закон

Анастасия Кирсанова
1 час назад
В штатах конгрессмены поддержали законопроект, запрещающий властям говорить о суверенитете Крыма. По информации РИА Новостей, это коснётся федеральных министерств.
"Непризнание аннексии Крыма": в США приняли антироссийский закон
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно документу, чиновники не имеют права оказывать любого рода поддержку, которую можно считать признанием суверенитета Крымского полуострова. Закон носит название о «Непризнании аннексии Крыма».
Его внесли в конгресс с феврале. Автор документа - Геральд Коннолли. Демократ от Вирджинии перед внесением законопроекта провёл телефонный разговор с украинской стороной. Местный парламент поддержал инициативу конгрессмена.
Ранее «Рамблер» писал, что президент Украины Владимир Зеленский вновь пообещал вернуть Крым, на этот раз ради татар. Об этом он заявил в ходе эфира на национальном телевидении. Журналист Ольга Скабеева сочла это «обострением».
«У Зеленского обострение. В обращении к крымским татарам пообещал им возвращение Крыма в состав Украины», - написала Скабеева в своем Телеграм-канале.
В мире,Ольга Скабеева,Владимир Зеленский,Республика Крым,Соединенные Штаты,
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