«Чёрная плесень»: в Индии объявили об эпидемии

Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень». Об этом уведомил главный министр здравоохранения Раджастан Ахил Арора, сообщает РИА Новости.

Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19, — отметил он.

В государственной больнице Савай Ман Сингха власти создали специальное отделение, в котором уже находятся около 100 пациентов с «чёрной плесенью». Их госпитализировали в основном из городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

Под угрозой заражения мукормикозом находятся люди, которые больны диабетом, а также те, чей иммунитет ослаблен после коронавируса.