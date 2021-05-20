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«Чёрная плесень»: в Индии объявили об эпидемии

News.ru
39 минут назад
Индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень». Об этом уведомил главный министр здравоохранения Раджастан Ахил Арора, сообщает РИА Новости.
«Чёрная плесень»: в Индии объявили об эпидемии
Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look PressNaveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press
Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19, — отметил он.
В государственной больнице Савай Ман Сингха власти создали специальное отделение, в котором уже находятся около 100 пациентов с «чёрной плесенью». Их госпитализировали в основном из городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.
Под угрозой заражения мукормикозом находятся люди, которые больны диабетом, а также те, чей иммунитет ослаблен после коронавируса.
Ранее стало известно, что первые случаи заражения пациентов с COVID-19 «чёрной плесенью» выявлены в России. Правда, пока были зафиксированы только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19.
В мире,РИА Новости,Индия,
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