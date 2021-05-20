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Власти двух штатов Индии объявили эпидемию грибкового заболевания

ТАССиещё 9
23 часа назад
Власти индийских штатов Телангана и Раджастхан объявили эпидемию грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень") . Об этом в четверг сообщает агентство ANI.
Власти двух штатов Индии объявили эпидемию грибкового заболевания
Фото: ТАССТАСС
"Мукормикоз объявляется заболеванием, о выявленных случаях которого необходимо уведомлять органы власти в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года. Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований", - цитирует агентство уведомление Управления здравоохранения Теланганы.
В Раджастхане выявлены 100 пациентов с мукормикозом, который чаще всего поражает пациентов, выздоравливающих от последствий заражения коронавирусом. Для них в одной из больниц в столице штата, городе Джайпур, открылось специальное отделение для комплексного и скоординированного лечения от коронавируса и мукормикоза.
На этой неделе газета The Times of India информировала о вспышке мукормикоза в городе Аурангабад (штат Махараштра), в результате которой в апреле - мае умерли 16 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших мукормикозом составило в больницах Аурангабада 200 человек.
Еще до пандемии коронавируса мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах в основном из-за большого числа больных диабетом. Это заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с коронавирусом, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов. Из-за низкого иммунитета присутствующие в воздухе грибки могут поразить пазухи, попасть в глаза и даже в мозг, что может привести к фатальному исходу. Индийские медики рекомендуют использовать стероиды при лечении больных в минимально необходимых дозах и минимально необходимое время.
В мире,Эпидемия,COVID-19,Минздрав РФ,Газета The Times,Индия,
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