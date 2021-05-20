Власти двух штатов Индии объявили эпидемию грибкового заболевания

В Раджастхане выявлены 100 пациентов с мукормикозом, который чаще всего поражает пациентов, выздоравливающих от последствий заражения коронавирусом. Для них в одной из больниц в столице штата, городе Джайпур, открылось специальное отделение для комплексного и скоординированного лечения от коронавируса и мукормикоза.

Еще до пандемии коронавируса мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах в основном из-за большого числа больных диабетом. Это заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с коронавирусом, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов. Из-за низкого иммунитета присутствующие в воздухе грибки могут поразить пазухи, попасть в глаза и даже в мозг, что может привести к фатальному исходу. Индийские медики рекомендуют использовать стероиды при лечении больных в минимально необходимых дозах и минимально необходимое время.