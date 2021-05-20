Власти двух штатов Индии объявили эпидемию грибкового заболевания

"Мукормикоз объявляется заболеванием, о выявленных случаях которого необходимо уведомлять органы власти в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года. Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения
и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований", - цитирует агентство уведомление Управления здравоохранения Теланганы.