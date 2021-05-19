"Для всего мира": Эрдоган готовится сделать громкое заявление

20 июля в ТРСК будет отмечаться 47-я годовщина вторжения на Кипр в 1974 году войск Турции. Если на греческом юге острова 20 июля - это день национального траура, то на турецком севере Кипра в этот день отмечается главный национальный праздник, именуемый "Днем мира и свободы". Это также день главного военного парада, на котором традиционно присутствуют представители высшего руководства Турции. Так, в прошлом году Анкару на этих празднованиях представлял вице-президент страны Фуат Октай.