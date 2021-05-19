В США серьезно ограничили проведение абортов

Губернатор штата Техас Грег Эббот подписал закон, запрещающий аборты после того, как можно услышать сердцебиение плода. Это может произойти уже через шесть недель, раньше, чем женщины могут узнать о беременности. Об этом сообщает CNN.

«Наш создатель наделил нас правом на жизнь, и все же миллионы детей ежегодно теряют свое право на жизнь из-за абортов», — сказал Эббот.

Новый закон Техаса разрешает проведение аборта в случае, когда жизнь беременной женщины находится под угрозой. При этом исключений в отношении беременности в результате инцеста или изнасилования нет.

Законопроект позволит гражданам подавать в суд на организации, где проводят такую операцию и на тех, кто помогает проводить аборты.

Аборты в США легализовали на федеральном уровне в 1973 году, когда Верховный Суд США принял судебное решение «Роу против Уэйда». По нему женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, то есть не получит возможность жить вне материнского организма. Однако в каждом штате есть свои законы, регулирующие эту процедуру.