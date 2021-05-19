Пока вы не уснули: компании заставят повысить зарплаты россиянам

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Открыть РФ для всех: Мишустин ввел регистрацию онлайн

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания в электронный формат, сообщили в пресс-службе правительства.

«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат», – отметили в пресс-службе.

Уперлись до последнего: США задержат работу "СП - 2"

Соединённые Штаты не оставляют попыток остановить строительство «Северного потока — 2».

На этот раз Вашингтон планирует ввести санкции в отношении четырёх судов, участвующих в строительстве газопровода. Также под ограничительные меры попадают четыре связанных с ними компании.

Мимо Прибалтики: РФ поставит крест на экспортных мечтах региона

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Экспорт полиэтилена из России в страны Европы вырастет в ближайшие годы.

В 2024-2025 годах компания «Русгаздобыча» планирует ввести в эксплуатацию в порту Усть-Луга (Ленинградская область) газохимический комплекс и выпускать на нем 1,6 миллиона тонн полиэтилена низкого давления в год, 0,9 миллиона тонн линейного полиэтилена низкой плотности в год и 0,4 миллиона тонн металлоценового линейного полиэтилена низкой плотности в год.

Компании вынудят повысить зарплаты россиянам

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе форума «ProДФО - Хабаровский край» предложил повысить налоги на дивиденды для тех предприятий, руководство которых не поднимает зарплаты сотрудникам с ростом рыночных цен.

Турция провалила переговоры о перелетах с Россией

Турецким чиновникам не удалось убедить Россию отменить полуторамесячный запрет на полеты между двумя странами в конце мая.

Источники утверждают, что Москва разрешит туристам посещать Турцию не ранее чем с середины июня.

Евросоюз вмешался в суд Украины над Медведчуком

Израиль поднял в воздух F-16 с надписью на русском

Израильская компания Top Aces впервые подняла в воздух истребитель F-16 из недавно приобретенной партии списанной армией самолетов.

Поскольку компания со штаб-квартирой в Канаде специализируется на роли противника в учениях авиации разных стран - главным образом США, - новый F-16 из ее парка имеет странные опознавательные знаки, одновременно напоминающие дизайн ВКС России и ВВС Китая.

Киевские силовики начали оказывать давление на Кличко

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Украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко . В кабинетах столичной администрации идут обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США.

Пригожин поверил в победу Манижи

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