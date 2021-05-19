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Украина построила больше половины стены на границе с Россией

Lenta.ruиещё 1
44 минуты назад
Власти Украины сообщили, что построено больше половины «Стены» — защитных фортификационных сооружений на границе с Россией. Об этом пишет «Страна.ua»
Украина потратила миллионы на сдерживание России "Стеной"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Работы реализации проекта завершены на 51,4 процента, сказано в ответе украинской Госпогранслужбы на запросы организации StateWatch. При этом пять лет ушло на разработку законопроектов, которые позволили бы освободить пограничные войска от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы.
Отмечается, что медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счет государства потерь хозяйств на сумму почти 10 миллионов гривен.
Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком.
Предполагается, что рубежи с Россией на протяжении почти двух тысяч километров нужно оборудовать противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации и опорными пунктами для пограничников.
В мире,Арсений Яценюк,Россия,Украина,
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