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В украинском учебнике нашли ссылки на порносайт

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
В учебнике украинского языка за 10-й класс для общеобразовательных школ обнаружили ссылку на порносайт – вместо веб-страницы города Новомиргород ученики попадают на сайт с запрещенным содержанием.
В школьных учебниках на Украине обнаружили ссылки на порно
Фото: EPAEPA
Школьник выложил в TikTok видео, где заявил, что это самый обыкновенный учебник, по которому учатся школьники на Украине. Книжку издали в 2018 году в 2000 экземпляров. Автором учебника помечен Александр Авраменко, передает «Царьград».
Отмечается, что ссылка на порносайт в книге никак особо не выделена и ничем не отличается от сотен других ссылок. По информации издания УНИАН, в разделе учебника «Спор как вид коммуникации» размещен текст, посвященный теме необходимости школьной формы в учебных заведениях. В этом тексте содержится ссылка, переходя по которой посредством браузера дети могли попасть на сайт с порно.
Помошница автора учебника Оксана Авраменко рассказала в комментарии ТСН, что они уже были ранее проинформированы про ошибку в ссылке.
«Это вообще была ссылка на администрацию города Новомиргород Кировоградской области, но, как нам сказали, это работа хакеров. Мы уже получали звонки по этой ссылке и отреагировали на это. Мы пожаловались в киберполицию», – сказала она.
Ранее на сайте Кубанского казачьего войска нашли несколько статей, в которых размещались ссылки на порнографическое видео и сайты.
В мире,Александр Авраменко,Царьград ТВ,Новомиргород,Украина,
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