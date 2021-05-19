Обзор ИноСМИ: шахты Донбасса угрожают экологической катастрофой

В США заявили о возможной экологической катастрофе в Донбассе

Экологи бьют тревогу в связи с тем, что заброшенные угольные шахты Донбасса наполняются ядовитыми грунтовыми водами, что грозит экологической катастрофой региону в случае их попадания в водоемы. При этом в Киеве уверены, что власти непризнанных Луганской и Донецкой народных республик закрывают шахты без должной подготовки, не заботясь об их безопасности, пишет американское издание NBC.

В статье также подчеркивается, что ситуацию усугубляют ведущиеся в регионе боевые действия и нежелание бизнеса вкладываться в угольную отрасль разрушенного войной Донбасса. При этом в ЛНР и ДНР заявили, что откачка грунтовых вод из шахт ведется в плановом режиме.

США призвали дружить с Турцией

Россия нацелена на укрепление своего влияния в Черном море, используя то, что Крым вошел в ее состав. При этом активно противостоять ей в регионе сейчас пытается член НАТО Турция, которая активно укрепляет связи с Украиной, пишет в своей статье для The National Interest журналист и политический аналитик Харун Карчик.

По его мнению, если новый президент США Джо Байден действительно намерен сдерживать Россию, ему потребуется Турция. «Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным морем, Эгейским морем, Средиземным морем, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией, будет равносильна тому, что Россия получит все эти регионы на серебряном блюде. Это роскошь, которую Вашингтон не может себе позволить», - уверен он.

Сближение России и США поставили под сомнение

Заявления об Арктике, прозвучавшие накануне встречи министров иностранных дел США и России, ставят под сомнение возможность улучшения отношений между двумя странами. Об этом пишет Le Figaro.

Британцев поразило выступление Манижи на Евровидении

Жители Великобритании восхитились выступлением в полуфинале Евровидения российской участницы Манижи, особо отметив платье, в котором она появилась на сцене. Об этом пишет Daily Express.

Британцы в соцсетях сравнили наряд Манижи с матрешкой, выразив свое восхищение этой идеей. Однако букмейкеры предрекают победу в конкурсе представительнице Мальты или певице из Франции.

В Турции оценили отношения Азербайджана и Израиля

Азербайджан не выступил в поддержку палестинцев после таки Израиля на сектор Газа, что говорит о куда более глубоких отношениях между двумя странами, чем кажется на первый взгляд. Об этом пишет турецкое издание Duvar.