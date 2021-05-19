Обзор ИноСМИ: шахты Донбасса угрожают экологической катастрофой

В США заявили о возможной экологической катастрофе в Донбассе
Экологи бьют тревогу в связи с тем, что заброшенные угольные шахты Донбасса наполняются ядовитыми грунтовыми водами, что грозит экологической катастрофой региону в случае их попадания в водоемы. При этом в Киеве
уверены, что власти непризнанных Луганской и Донецкой народных республик закрывают шахты без должной подготовки, не заботясь об их безопасности, пишет
американское издание NBC.
В статье также подчеркивается, что ситуацию усугубляют ведущиеся в регионе боевые действия и нежелание бизнеса вкладываться в угольную отрасль разрушенного войной Донбасса. При этом в ЛНР и ДНР заявили, что откачка грунтовых вод из шахт ведется в плановом режиме.
США призвали дружить с Турцией
Россия
нацелена на укрепление своего влияния в Черном море, используя то, что Крым
вошел в ее состав. При этом активно противостоять ей в регионе сейчас пытается член НАТО
Турция, которая активно укрепляет связи с Украиной, пишет
в своей статье для The National Interest журналист и политический аналитик Харун Карчик.
По его мнению, если новый президент США Джо Байден
действительно намерен сдерживать Россию, ему потребуется Турция. «Потеря союзника по НАТО, который граничит с Черным морем, Эгейским морем, Средиземным морем, Балканами, Кавказом, Ираном, Ираком и Сирией, будет равносильна тому, что Россия получит все эти регионы на серебряном блюде. Это роскошь, которую Вашингтон не может себе позволить», - уверен он.
Сближение России и США поставили под сомнение
Заявления об Арктике, прозвучавшие накануне встречи министров иностранных дел США и России, ставят под сомнение возможность улучшения отношений между двумя странами. Об этом пишет
Le Figaro.
Издание отмечает, что госсекретарь США Энтони Блинкен
и глава МИД России Сергей Лавров
должны встретиться на полях саммита Арктического совета в Исландии и согласовать детали саммита между Джо Байденом и Владимиром Путиным
. Однако накануне встречи Лавров заявил, что военная активность России в Арктике легальна и легитимна. А Блинкен отметил, что, если Россия выберет «безответственные или агрессивные меры» против интересов США или их союзников, то получит ответ.
Британцев поразило выступление Манижи на Евровидении
Жители Великобритании восхитились выступлением в полуфинале Евровидения российской участницы Манижи, особо отметив платье, в котором она появилась на сцене. Об этом пишет
Daily Express.
Британцы в соцсетях сравнили наряд Манижи с матрешкой, выразив свое восхищение этой идеей. Однако букмейкеры предрекают победу в конкурсе представительнице Мальты или певице из Франции.
В Турции оценили отношения Азербайджана и Израиля
Азербайджан не выступил в поддержку палестинцев после таки Израиля на сектор Газа, что говорит о куда более глубоких отношениях между двумя странами, чем кажется на первый взгляд. Об этом пишет
турецкое издание Duvar.
Автор статьи напомнил, что Израиль был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в 1991 году. С тех пор сохраняется тесное сотрудничество государств как в военной, так и в экономической сферах. На геополитическом уровне важнейшим элементом, объединяющим два государства, является Иран, на экономическом – нефть. Именно поэтому, по мнению турецкого издания, власти мусульманского Азербайджана до сих пор не обозначили, какую сторону конфликта поддерживают.