Лидеры России
и Китая Владимир Путин
и Си Цзиньпин
по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в Китае. Это четыре энергоблока российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу». Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием двух стран уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.