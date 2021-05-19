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Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в Китае

Авторадиоиещё 8
1 час назад
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в Китае. Это четыре энергоблока российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу». Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием двух стран уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.
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