Застряли дома: Мигранты не могут купить билеты в Россию

Таджикистан отменил
рейсы двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на билеты. S7
и Nordwind нарушили соглашение о сдерживании цен, считают в Душанбе. Стоимость билетов из Таджикистана в Россию
доходит до 100 тысяч рублей. S7 уже сообщила, что снизит цены, увеличив число рейсов. Однако схожие трудности испытывают граждане Узбекистана
, Киргизии
и других стран.
Гражданин Таджикистана Навруз ездит в Россию регулярно, на заработки. До пандемии он раз в год ездил на пару недель домой, в Душанбе. В прошлом году приехал — и так и остался на родине: целый год не мог вернуться из-за закрытых границ и непомерных цен на билеты. Две недели назад Навруз все же прилетел, заплатив за билет в одну сторону 68 тысяч рублей:
— Рейсов прямых нет, а если есть — очень дорогие. Уже за месяц вперед проданы были.
— Вы в итоге тоже сильно заранее купили, да?
— Да, заранее купил. Недели за три. И так дорого, а если срочно, то вообще выше крыши будет.
— Вы же летели с пересадкой, да?
— Через Санкт-Петербург. Прямой из Москвы — очень дорого было, я не купил. Я подешевле нашел, через Питер. А ребята еще летели через Самару, Казань, Екатеринбург. У некоторых нет возможности, чтобы такие купить. А раньше, до ковида, самые дорогие билеты были 20 тысяч, 22 тысячи.
По словам Навруза, соотечественники летают тремя авиакомпаниями: S7, Nordwind и «Уральскими авиалиниями
». Но везде цены примерно одинаковые: для обычного мигранта — неподъемные. Вот и власти Таджикистана отказались от рейсов S7 и Nordwind, пока перевозчики не снизят цены. В S7 уже заявили, что «испытывали трудности при получении разрешений на полеты», но теперь «увеличат количество рейсов».
Но с высокими ценами на билеты сталкиваются мигранты почти из любой страны ближнего зарубежья. Так, из Узбекистана средний билет стоит 60-70 тысяч рублей, а обратно, из Ташкента в Москву, — около 30-40 тысяч. Почти все рейсы с пересадками, взять билет на прямой — большая удача. При этом в неделю очень мало рейсов, говорит руководитель узбекской диаспоры в Тверской области
Шухрат Мавланов:
«Там действуют и перекупщики, и сами перевозчики непонятно как выставляют эти билеты, большая неясность. Говорят, наши ребята пытались здесь купить билеты работникам, назад: туда полетели, побыли, назад улетать начали — и под разными предлогами авиакомпании не дали этими билетами воспользоваться, «потому что вы на «Госуслугах» не зарегистрированы, этот билет не имеет какое-то подтверждение». А потом через какое-то время этот билет коммерчески продавался. Полный какой-то неуправляемый коллапс на рынке перевозок. Вот здесь работодатели, те, которые много лет работают с одними и теми же, все ждут своих работников, но те не могут приехать из-за цены, отсутствия билетов».
С одной стороны, билеты в страны Средней Азии и до пандемии стоили недешево. С другой, именно сейчас России недостает рабочих рук, о чем не раз заявляли в Кремле. Острый дефицит наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве, банально некому мести улицы. Разнорабочим уже готовы предложить зарплату в полтора раза больше, чем было до ковида. Но если за билет надо выплатить три своих зарплаты, конечно, никто на таких условиях не полетит, говорит руководитель диаспоры «Киргизское единение» в Москве и Московской области Абдыганы Шакиров:
«Сейчас в Киргизию можно добраться на самолете, летают две авиакомпании — «Аэрофлот» и «Авиатрафик» (это киргизская авиакомпания). Билеты, конечно, в одну сторону, то есть Москва — Кыргызстан, стоят намного дешевле, чем из Кыргызстана в Россию. Почему такая большая разница, я не знаю, вот судите сами: Москва — Бишкек стоит в районе 8-9 тысяч рублей, обратно почти в три раза дороже, около 30-33 тысяч рублей стоит в данный момент. Желающих много. Из-за нехватки билетов, наверное, такая высокая цена. Летом обычно миграция движется в Россию, вот как раз сейчас сезон».
Раньше мигранты предпочитали приезжать на заработки на поезде, билеты стоили копейки. Домой тоже добраться было легко. Сейчас альтернативы у них нет: железнодорожное сообщение закрыто, а оперштаб по коронавирусу не спешит давать разрешение на регулярные авиарейсы — только тогда цены могут вернуться к адекватным значениям. Вот и приходится, как говорит Навруз, его знакомым брать кредиты и продавать машины, чтобы хватило на билет в Россию.
Таджикистан установил даты регулярных рейсов Душанбе – Москва - Душанбе, которые начнутся 2 апреля. Об этом сообщил директор Агентства гражданской авиации (АГА) республики Икром Субхонзода, передает РИА «Новости».
По его словам, рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам, авиакомпаниями «Сомон Эйр» и «ЮТэйр»
.
Первый самолет из таджикистанской столицы отправится в Москву в пятницу, 2 апреля.
Субхонзода также добавил, что на рабочей встрече в пятницу, 26 марта, АГА призвало отечественные и зарубежные авиакомпании не допускать необоснованного увеличения стоимости авиабилетов. В итоге была определена стоимость авиабилетов «туда-обратно» по цене $500.
Глава АГА уточнил, что цена авиабилета в каждую сторону будет варьироваться в зависимости от количества пассажиров. Кроме того, с улучшением эпидемиологической ситуации будут приняты соответствующие меры по увеличению рейсов.
Решением оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в России, с 1 апреля Россия возобновляет полеты в Таджикистан, Германию, Венесуэлу, Сирию, Узбекистан и Шри-Ланку.
Utair и «Уральские авиалинии» планируют организацию новых чартерных рейсов из Таджикистана в Россию. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в республике.
«На рассмотрении властей Таджикистана находится запрос авиакомпании „ЮТэйр“ на осуществление рейсов по маршрутам Душанбе — Москва и Ходжент — Сургут с периодичностью раз в неделю каждый. Ожидается, что в ближайшее время запрос по организации чартерных рейсов на других направлениях также направит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — написано на сайте российского представительства в Душанбе.
Дипломаты уточнили, что рейсы уральских авиакомпаний предназначены для перевозки российских граждан, и людей, у которых есть основания для въезда в Россию. Там подчеркнули, что Utair и «Уральские авиалинии» будут сами проверять основания для въезда в Российскую Федерацию.
Стоимость авиабилетов в России к лету должна вернуться к уровню 2019 года, но в 2022 году цены «пойдут вверх». Об этом сообщил в интервью РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.
Я уверен, что летом произойдёт возврат цен до уровня 2019 года, а после этого они пойдут вверх в 2022 году. Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы, — заявил Ванцев.
По его словам, средний чек на авиаперелёты в одних и тех же направлениях в 2020 году значительно упал в сравнении с 2019 годом. Предстоящий рост цен он объяснил тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, при этом курс рубля упал уже на 15–20%, кроме того, увеличились затраты на топливо.
Совладелец Внуково
считает, что цены на билеты нужно поднимать «грамотно и аккуратно», чтобы не потерять загрузку рейсов.
Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты могут снизиться к лету в связи с большим количеством поездок россиян на курорты. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко
. По словам эксперта, авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолётов, а их излишек и может стать поводом для снижения цен.
Поставка самолётов российскими авиакомпаниям произойдёт на фоне кризиса отрасли из-за коронавируса. Однако сами представители авиаперевозчиков считают, что сейчас не самое лучшее время для увеличения парка самолётов. Объём перевозок на докризисный уровень ещё не вышел и не выйдет в этом году, уверены авиаперевозчики.
Власти Таджикистана дополнительно объяснят своим гражданам, которые работают в России, что нужно соблюдать российское законодательство. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, передаёт ТАСС.
«Наши таджикские друзья обещали принять дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в Российской Федерации необходимости соблюдать российское законодательство в этой сфере, чтобы не возникало ситуаций, о которых нам приходится сегодня говорить», — сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
По словам Лаврова, в апреле этого года уже прошли комплексные переговоры, в рамках которых обсуждались все аспекты миграционной проблематики. В перспективе это поможет быстрее усовершенствовать правовую базу и организацию работы в этой сфере, уточнил дипломат.
Ранее сообщалось, что иностранцы и люди без гражданства при пересечении границы России смогут предварительно подтвердить свою личность с помощью кода активации, который им вышлют при регистрации на портале госуслуг. Эта учётная запись также даст мигрантам возможность через Интернет официально заключать трудовые договоры, получить СНИЛС, записываться на приём на оформление патента.