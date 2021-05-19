Застряли дома: Мигранты не могут купить билеты в Россию

Таджикистан отменил рейсы двух российских авиакомпаний из-за высоких цен на билеты. S7 и Nordwind нарушили соглашение о сдерживании цен, считают в Душанбе. Стоимость билетов из Таджикистана в Россию доходит до 100 тысяч рублей. S7 уже сообщила, что снизит цены, увеличив число рейсов. Однако схожие трудности испытывают граждане Узбекистана Киргизии и других стран.

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Гражданин Таджикистана Навруз ездит в Россию регулярно, на заработки. До пандемии он раз в год ездил на пару недель домой, в Душанбе. В прошлом году приехал — и так и остался на родине: целый год не мог вернуться из-за закрытых границ и непомерных цен на билеты. Две недели назад Навруз все же прилетел, заплатив за билет в одну сторону 68 тысяч рублей:

— Рейсов прямых нет, а если есть — очень дорогие. Уже за месяц вперед проданы были.



— Вы в итоге тоже сильно заранее купили, да?



— Да, заранее купил. Недели за три. И так дорого, а если срочно, то вообще выше крыши будет.



— Вы же летели с пересадкой, да?



— Через Санкт-Петербург. Прямой из Москвы — очень дорого было, я не купил. Я подешевле нашел, через Питер. А ребята еще летели через Самару, Казань, Екатеринбург. У некоторых нет возможности, чтобы такие купить. А раньше, до ковида, самые дорогие билеты были 20 тысяч, 22 тысячи.

По словам Навруза, соотечественники летают тремя авиакомпаниями: S7, Nordwind и « Уральскими авиалиниями ». Но везде цены примерно одинаковые: для обычного мигранта — неподъемные. Вот и власти Таджикистана отказались от рейсов S7 и Nordwind, пока перевозчики не снизят цены. В S7 уже заявили, что «испытывали трудности при получении разрешений на полеты», но теперь «увеличат количество рейсов».

Но с высокими ценами на билеты сталкиваются мигранты почти из любой страны ближнего зарубежья. Так, из Узбекистана средний билет стоит 60-70 тысяч рублей, а обратно, из Ташкента в Москву, — около 30-40 тысяч. Почти все рейсы с пересадками, взять билет на прямой — большая удача. При этом в неделю очень мало рейсов, говорит руководитель узбекской диаспоры в Тверской области Шухрат Мавланов:

«Там действуют и перекупщики, и сами перевозчики непонятно как выставляют эти билеты, большая неясность. Говорят, наши ребята пытались здесь купить билеты работникам, назад: туда полетели, побыли, назад улетать начали — и под разными предлогами авиакомпании не дали этими билетами воспользоваться, «потому что вы на «Госуслугах» не зарегистрированы, этот билет не имеет какое-то подтверждение». А потом через какое-то время этот билет коммерчески продавался. Полный какой-то неуправляемый коллапс на рынке перевозок. Вот здесь работодатели, те, которые много лет работают с одними и теми же, все ждут своих работников, но те не могут приехать из-за цены, отсутствия билетов».

С одной стороны, билеты в страны Средней Азии и до пандемии стоили недешево. С другой, именно сейчас России недостает рабочих рук, о чем не раз заявляли в Кремле. Острый дефицит наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве, банально некому мести улицы. Разнорабочим уже готовы предложить зарплату в полтора раза больше, чем было до ковида. Но если за билет надо выплатить три своих зарплаты, конечно, никто на таких условиях не полетит, говорит руководитель диаспоры «Киргизское единение» в Москве и Московской области Абдыганы Шакиров:

«Сейчас в Киргизию можно добраться на самолете, летают две авиакомпании — «Аэрофлот» и «Авиатрафик» (это киргизская авиакомпания). Билеты, конечно, в одну сторону, то есть Москва — Кыргызстан, стоят намного дешевле, чем из Кыргызстана в Россию. Почему такая большая разница, я не знаю, вот судите сами: Москва — Бишкек стоит в районе 8-9 тысяч рублей, обратно почти в три раза дороже, около 30-33 тысяч рублей стоит в данный момент. Желающих много. Из-за нехватки билетов, наверное, такая высокая цена. Летом обычно миграция движется в Россию, вот как раз сейчас сезон».

Раньше мигранты предпочитали приезжать на заработки на поезде, билеты стоили копейки. Домой тоже добраться было легко. Сейчас альтернативы у них нет: железнодорожное сообщение закрыто, а оперштаб по коронавирусу не спешит давать разрешение на регулярные авиарейсы — только тогда цены могут вернуться к адекватным значениям. Вот и приходится, как говорит Навруз, его знакомым брать кредиты и продавать машины, чтобы хватило на билет в Россию.

Таджикистан установил даты регулярных рейсов Душанбе – Москва - Душанбе, которые начнутся 2 апреля. Об этом сообщил директор Агентства гражданской авиации (АГА) республики Икром Субхонзода, передает РИА «Новости».

По его словам, рейсы будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам, авиакомпаниями «Сомон Эйр» и «ЮТэйр»

Первый самолет из таджикистанской столицы отправится в Москву в пятницу, 2 апреля.

Субхонзода также добавил, что на рабочей встрече в пятницу, 26 марта, АГА призвало отечественные и зарубежные авиакомпании не допускать необоснованного увеличения стоимости авиабилетов. В итоге была определена стоимость авиабилетов «туда-обратно» по цене $500.

Глава АГА уточнил, что цена авиабилета в каждую сторону будет варьироваться в зависимости от количества пассажиров. Кроме того, с улучшением эпидемиологической ситуации будут приняты соответствующие меры по увеличению рейсов.

Решением оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в России, с 1 апреля Россия возобновляет полеты в Таджикистан, Германию, Венесуэлу, Сирию, Узбекистан и Шри-Ланку.

Utair и «Уральские авиалинии» планируют организацию новых чартерных рейсов из Таджикистана в Россию. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в республике.

«На рассмотрении властей Таджикистана находится запрос авиакомпании „ЮТэйр“ на осуществление рейсов по маршрутам Душанбе — Москва и Ходжент — Сургут с периодичностью раз в неделю каждый. Ожидается, что в ближайшее время запрос по организации чартерных рейсов на других направлениях также направит авиакомпания „Уральские авиалинии“», — написано на сайте российского представительства в Душанбе.

Дипломаты уточнили, что рейсы уральских авиакомпаний предназначены для перевозки российских граждан, и людей, у которых есть основания для въезда в Россию. Там подчеркнули, что Utair и «Уральские авиалинии» будут сами проверять основания для въезда в Российскую Федерацию.

Стоимость авиабилетов в России к лету должна вернуться к уровню 2019 года, но в 2022 году цены «пойдут вверх». Об этом сообщил в интервью РБК совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

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Я уверен, что летом произойдёт возврат цен до уровня 2019 года, а после этого они пойдут вверх в 2022 году. Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы, — заявил Ванцев.

По его словам, средний чек на авиаперелёты в одних и тех же направлениях в 2020 году значительно упал в сравнении с 2019 годом. Предстоящий рост цен он объяснил тем, что лизинговые платежи авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, при этом курс рубля упал уже на 15–20%, кроме того, увеличились затраты на топливо.

Совладелец Внуково считает, что цены на билеты нужно поднимать «грамотно и аккуратно», чтобы не потерять загрузку рейсов.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты могут снизиться к лету в связи с большим количеством поездок россиян на курорты. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко . По словам эксперта, авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолётов, а их излишек и может стать поводом для снижения цен.

Поставка самолётов российскими авиакомпаниям произойдёт на фоне кризиса отрасли из-за коронавируса. Однако сами представители авиаперевозчиков считают, что сейчас не самое лучшее время для увеличения парка самолётов. Объём перевозок на докризисный уровень ещё не вышел и не выйдет в этом году, уверены авиаперевозчики.

Власти Таджикистана дополнительно объяснят своим гражданам, которые работают в России, что нужно соблюдать российское законодательство. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров, передаёт ТАСС.

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«Наши таджикские друзья обещали принять дополнительные меры по разъяснению трудовым мигрантам из Таджикистана в Российской Федерации необходимости соблюдать российское законодательство в этой сфере, чтобы не возникало ситуаций, о которых нам приходится сегодня говорить», — сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

По словам Лаврова, в апреле этого года уже прошли комплексные переговоры, в рамках которых обсуждались все аспекты миграционной проблематики. В перспективе это поможет быстрее усовершенствовать правовую базу и организацию работы в этой сфере, уточнил дипломат.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства позитивно оценил взаимодействие Москвы и Душанбе в миграционной сфере.