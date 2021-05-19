Стала известна предварительная дата открытия Турции

«Ожидается, что Россия отправит новую делегацию для оценки мер, принимаемых Турцией для защиты аэропортов, отелей и других туристических объектов от коронавируса, прежде чем решить, когда снять запрет на авиаперелеты», — рассказал спикер.
Ранее «Рамблер» писал, что Москва примет делегацию из Турции 17 мая. Стороны обсуждали возможность возобновления авиасообщения. Дипломатическую группу из Анкары возглавил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсоем.
В Турции 19 апреля был введён локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией.