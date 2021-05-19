Трамп против США: компанию экс-президента заподозрили в мошенничестве

Расследование началось ещё в 2019 году, когда Управление по финансовым услугам Нью-Йорка запросило у страхового брокера, обслуживающего Trump Organization, документы о деятельности компании. Интерес регулятора вызвали заявления бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна о завышении стоимости активов компании в документах для страховщиков.