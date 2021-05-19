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В США открыли уголовное дело против компании Трампа

Секрет Фирмыиещё 5
3 часа назад
Расследование против главной управляющей компании экс-президента США Дональда Трампа перешло в уголовную плоскость. Trump Organization подозревают в мошенничестве при получении налоговых льгот и обеспечении займов.
Трамп против США: компанию экс-президента заподозрили в мошенничестве
Фото: ReutersReuters
Об открытом против компании Трампа уголовном деле сообщило агентство Reuters со ссылкой на генпрокуратуру штата Нью-Йорк. Вместе с ней к расследованию подключился прокурор округа Манхэттен, в юрисдикции которого находится головной штаб Trump Organization.
«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер», — говорится в заявлении представителя генпрокуратуры Нью-Йорка Фабьена Леви.
Расследование началось ещё в 2019 году, когда Управление по финансовым услугам Нью-Йорка запросило у страхового брокера, обслуживающего Trump Organization, документы о деятельности компании. Интерес регулятора вызвали заявления бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна о завышении стоимости активов компании в документах для страховщиков.
По утверждению Коэна, такая практика позволила основному активу Трампа кредитоваться на более выгодных условиях и получать налоговые льготы. После длительного изучения документов Trump Organization Управление по финансовым услугам передало материалы своих расследований в прокуратуру, которая и возбудила дело.
В самой Trump Organization заявление прокуратуры никак не прокомментировали. Ранее Трамп утверждал, что дело против его управляющей компании носит политический характер. По мнению политика, расследование инициировали его противники из Демократической партии США.
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