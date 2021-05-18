Пока вы не уснули: Путин и Си Цзиньпин приступят к секретному проекту

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Крым прошел острую фазу дефицита воды

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что остался актуальным лишь вопрос по устойчивому водоснабжению города Алушта.

Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером, — пояснил Аксёнов.

Добрый ядерный сосед: что известно о новом проекте Путина и Си Цзиньпина

Рамблер

Владимир Путин и Си Цзиньпин 19 мая откроют новый совместный ядерный проект России и Китая, однако подробности проекта оказались засекречены.

Китайский МИД лишь сообщил, что лидеры будут участвовать в презентации по видеосвязи.

Песков обратился к уволенным из-за Навального москвичам

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Северная Македония пожалеет": В Москве ответили на высылку дипломата

Ситуацию с высылкой российского дипломата из Северной Македонии прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров

Северная Македония рано или поздно об этом пожалеет, всё это явно не улучшит их отношений с Москвой, — заявил сенатор.

14 тысяч кв. м автономности: иностранцам показали "трилистник"

Рамблер

Тридцать журналистов из Великобритании, Германии, Испании, Китая, США, Франции и Японии смогли впервые увидеть базу "Арктический трилистник" и показательную тренировку расчетов береговых ракетных комплексов "Бастион" на Земле Франца-Иосифа.

Военная инфраструктура разворачивается на удаленных островах и побережье Арктики с 2014 года.

"Детский мир" на Лубянке экстренно закрыт

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

"18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы", – сообщили в ведомстве.

Белорусские войска подняты по тревоге

Во внезапной проверке боеготовности ракетных войск ВС Белоруссии будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

По данным военного ведомства, проверка проходит сегодня под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил.

Вспышку COVID объяснили безответственностью москвичей

Эксперты отметили, что всплеск заболеваемости в этот раз носит эпизодический характер. Это связали с безответственным поведением москвичей во время майских праздников.

Согласно данным статистики, в течение трех дней наблюдается снижение числа заражений до уровня в 2,7 тыс. человек в день.

«Магнит» купил «Дикси»: ждать ли россиянам подорожания

Рамблер

"Магнит" планирует приобрести 100% акций Dixy Holding Limited у Mercury Retail Group Limited. Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 миллиарда рублей.

СБУ объяснила обыски в доме Кличко