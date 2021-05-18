ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 3 700 ракет, 540 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила во вторник вечером армейская пресс-служба.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 217 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.