Белорусские войска подняты по тревоге

Во внезапной проверке боеготовности ракетных войск ВС Белоруссии будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

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По данным военного ведомства, проверка проходит сегодня под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил.

«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны, а проверка будет завершена контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.