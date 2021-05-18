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Белорусскую армию подняли по тревоге

Алиса Селезнёва
41 минуту назад
Во внезапной проверке боеготовности ракетных войск ВС Белоруссии будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.
Белорусские войска подняты по тревоге
Фото: ТАССТАСС
По данным военного ведомства, проверка проходит сегодня под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил.
«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны, а проверка будет завершена контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.
«Рамблер» писал, что ранее в Белоруссии прошли совместные российско-белорусско-сербские военные учения «Славянское братство». Отработка действий вооруженных сил трех стран прошла на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады белорусских ВС. Руководил ими командующий силами специальных операций ВС Белоруссии. В ходе маневров военные отработали выполнение задач по борьбе с терроризмом.
В мире,Армия,Министерство обороны,Беларусь,
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