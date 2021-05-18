Белорусские войска подняты по тревоге

Во внезапной проверке боеготовности ракетных войск ВС Белоруссии
будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава. Об этом говорится
в сообщении Минобороны
страны.
По данным военного ведомства, проверка проходит сегодня под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил.
«К проверке привлекаются воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган». Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», - говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны, а проверка будет завершена контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов.
«Рамблер» писал, что ранее в Белоруссии прошли совместные российско-белорусско-сербские военные учения «Славянское братство». Отработка действий вооруженных сил трех стран прошла на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады белорусских ВС. Руководил ими командующий силами специальных операций ВС Белоруссии. В ходе маневров военные отработали выполнение задач по борьбе с терроризмом.