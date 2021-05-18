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Киев требует запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

РИА Новости Крымиещё 7
25 минут назад
Министр топлива и энергетики Украины Герман Галущенко обратился в Национальную комиссию по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Минтопэнерго.
Киев потребовал запрета на импорт электроэнергии из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по ограничению импорта электрической энергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества", – говорится в сообщении.
Как пояснил профильный министр, получение электроэнергии из этих стран "противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики", в частности, присоединению к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и "потенциально угрожает энергетической безопасности".
"Ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию. Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей", – говорится в письме Галущенко.
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