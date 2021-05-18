Киев потребовал запрета на импорт электроэнергии из России

Как пояснил профильный министр, получение электроэнергии из этих стран "противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики", в частности, присоединению к европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и "потенциально угрожает энергетической безопасности".