Киев потребовал запрета на импорт электроэнергии из России

"Министр энергетики Герман Галущенко направил обращение в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по ограничению импорта электрической энергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества", – говорится в сообщении.
"Ключевым требованием при присоединении энергосистемы Украины к ENTSO-E является обеспечение достаточности собственных генерирующих мощностей для покрытия прогнозируемого спроса на электрическую энергию. Привлечение импорта электроэнергии ухудшает финансово-экономическое положение производителей электроэнергии и, соответственно, качество и полноту выполнения утвержденных Минэнерго графиков ремонтов генерирующего оборудования электростанций и теплоэлектроцентралей", – говорится в письме Галущенко.