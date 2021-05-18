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СМИ: Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата

Национальная Служба Новостей
17 минут назад
Северная Македония высылает российского дипломата, сообщает агентство Bloomberg. Какие-либо подробности не приводятся.
Северная Македония вышлет российского дипломата
Фото: ТАССТАСС
Ранее Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева, сообщает Ura.ru. В ответ Россия выслала помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску.
В мире,Политика,РИА Ura.ru,Bloomberg,
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