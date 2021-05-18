Северная Македония вышлет российского дипломата

Северная Македония высылает российского дипломата, сообщает агентство Bloomberg. Какие-либо подробности не приводятся.

Ранее Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева, сообщает Ura.ru. В ответ Россия выслала помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску.