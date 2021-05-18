Обзор ИноСМИ: "Россия устала от Лукашенко"

Россия «взяла под наблюдение» британский корабль

Россия заявила о наблюдении за британским патрульным кораблем Trent, который вошел в Черное море и направился к Одессе. При этом российские военные подчеркнули, что британский военно-морской флот «даже не пощекотал им нервы», пишет Daily Mail.

В свою очередь читатели издания иронично отметили, что Британия смогла отправить в Черное море только маленький Trent и заявили, что он был бы куда нужнее в Ла-Манше, чтобы «защищать страну от потоков мигрантов».

"Россия устала от Лукашенко"

Российские политические элиты устали от политики белорусского лидера Александра Лукашенко и могут форсировать «поглощение» Россией Белоруссии. Об этом со ссылкой на польского эксперта Марека Будзиша (Marek Budzisz) пишет Dziennik Gazeta Prawna.

Эксперт уверен, что сам Лукашенко пытается тянуть время, объявив о своем гипотетическом уходе и указав на возможных преемников. Однако вряд ли это изменит стратегические планы Москвы, поэтому в ближайшее время стоит ждать обострения ситуации в Белоруссии, считает Будзиш.

Европе предрекли серьезный политический кризис

Европа постепенно выходит из пандемии COVID-19, но может столкнуться с серьезными политическими потрясениями. Об этом пишет Le Figaro.

Издание напомнило, что в этом году в Германии и Франции должны пройти выборы, которые могут изменить политический расклад в Европе. Уже понятно, что в Германии растет популярность «зеленых» и весьма вероятно, что они войдут в новое правительство. При этом во внешней политике «зеленые» предлагают радикальные перемены, что полностью противоречит стратегии и интересам Франции. Французским властям же так и не удалось сформировать связную стратегию по борьбе с коронавирусом, в стране растет недовольство и увеличивается влияние крайне правых, отмечает издание.

В Грузии произошла массовая драка

Несколько человек пострадали в результате драки с участием трех десятков человек в Дманиси. Столкновению, в котором использовались бейсбольные биты, палки и дубинки, предшествовала ссора между эко-мигрантами из Сванетии и этническими азербайджанцами, пишет «Грузия онлайн».

По данным издания, магазин, возле которого начался скандал, разгромили. Противостояние продолжалось и после наступления комендантского часа. В дело вмешалась полиция.

Египет взялся за расширение Суэцкого канала

После инцидента с контейнеровозом Ever Given власти Египта приняли решение о расширении Суэцкого канала. Об этом пишет The Guardian.