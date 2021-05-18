В Госдуме предложили вернуть смертную казнь

В России следует вернуть смертную казнь для того, чтобы в будущем предотвратить ЧП, подобные произошедшему в Казани. Об этом зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил радиостанции «Говорит Москва».
Я считаю важным вернуться к вопросу о восстановлении смертной казни для изуверов, маньяков, убийц детей. Мне кажется, в создавшейся ситуации <...> мы обязаны подумать о том, чтобы отсечь негодную плоть, — сказал парламентарий.
Он отметил, что казанский стрелок не собирался умирать, поэтому сдался полиции. Если бы он знал, что ему может грозить высшая мера наказания, то, возможно, и не решился бы на преступление, предположил депутат.
Затулин добавил, что в борьбе с массовыми убийствами, когда гибнут дети, все средства хороши. По его мнению, идею возвращения смертной казни разделяет большинство «здравых» россиян.
Телеведущий Владимир Познер, в свою очередь, отметил, что поддерживает отмену моратория на высшую меру, но выступает за принятие закона, отменяющего смертную казнь. Он усомнился в том, что возврат казни станет сдерживающим фактором для преступников.
Нападение на школу 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения. В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.