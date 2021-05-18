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Силовики пришли в редакцию белорусского портала TUT.BY

Газета.Ruиещё 3
19 минут назад
В редакцию белорусского портала TUT.BY и в квартиры сотрудников пришли силовики с обысками.
Силовики пришли в редакцию портала TUT.BY
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сразу несколько редакторов TUT.BY сообщают о том, что к ним пришли сотрудники ДФР (Департамента финансовых расследований). В том числе — к главному редактору Марине Золотовой», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала.
Также не отвечают на телефоны сотрудники, которые находились в офисе. Отмечается, что двери в редакцию заклеены полиэтиленом или закрашены.
Кроме того, ДФР пришел и в региональные офисы портала.
В Комитете государственного контроля Белоруссии, куда входит департамент, пока не комментируют ситуацию.
В мире,Марина Золотова,
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