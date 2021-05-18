СБУ объяснила обыски в доме Кличко

До этого пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.

Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.