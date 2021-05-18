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СБУ объяснила обыски в доме Кличко

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
33 минуты назад
Обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, не имеют к нему отношения, заявили в Службе безопасности Украины.
СБУ объяснила обыски в доме Кличко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко сообщил, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проводят следственные действия в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
«Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», – добавил он.
Ранее Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, они ломились в дверь его квартиры.
До этого пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА.
Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
При этом Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Отметим, что Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
В мире,Владимир Зеленский,Виталий Кличко,Виктор Янукович,Генпрокуратура РФ,СБУ,УНИАН,РИА Новости,Киев,
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