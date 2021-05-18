В Госдуме обвинили СЕ в обучении протестующих в России

Пискарев, как сообщал «Рамблер», — глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Французская Ассоциация школ политических исследований при СЕ входит в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана Министерством юстиции
нежелательной на территории РФ.
«Данная организация используется странами Запада для организации активной антироссийской деятельности как внутри России, так и за рубежом», — заявил сегодня Пискарев.
Он сообщил, что на своих семинарах Ассоциация школ политических исследований при СЕ учит молодых людей, в том числе по 30-40 россиян ежегодно, методам организации и радикализации массовых протестных акций. По возвращении в Россию участники семинаров организуют несогласованные мероприятия и участвуют в них.
Парламентарий указал на тот факт, что донорами и партнерами данной организации являются Международный республиканский институт (нежелательная организация), институт «Открытое общество — Фонд содействия» (нежелательная организация) и Агентство США по международному развитию (признано в России подрывной организацией).