В Госдуме обвинили СЕ в обучении протестующих в России

Он сообщил, что на своих семинарах Ассоциация школ политических исследований при СЕ учит молодых людей, в том числе по 30-40 россиян ежегодно, методам организации и радикализации массовых протестных акций. По возвращении в Россию участники семинаров организуют несогласованные мероприятия и участвуют в них.