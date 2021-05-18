Власти Британии заявили об опасности поездок в Россию

Жители Великобритании по-прежнему не должны без крайней необходимости посещать страны "умеренного риска", включая большинство государств ЕС Россию , несмотря на снятие запрета на турпоездки. Об этом, выступая в понедельник в Палате общин британского парламента, заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок , отвечая на вопрос о правилах визитов в страны из так называемого желтого списка, представленного властями страны в начале мая перед ослаблением коронавирусных ограничений.

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"Правительство дало очень четкие официальные рекомендации против посещения стран и территорий из "желтого" и "красного списков". Проводить отпуск в странах из "желтого списка" не следует, - сказал министр. - Если страна, куда вы хотите поехать, не включена в "зеленый список", то вам не следует туда ехать за исключением случаев, когда этого требуют чрезвычайные обстоятельства".

Министр подчеркнул, что у кабмина пока нет ответа на вопрос о том, какой процент британцев должен быть вакцинирован для того, чтобы королевство открыло полноценное туристическое сообщение с другими государствами. Официальный запрет на выезд за рубеж без веской причины перестал действовать в стране в понедельник. Однако в настоящий момент в "зеленый список" стран, по возвращении из которых в королевство не требуется соблюдать карантин, включает лишь 13 стран и территорий, в том числе Австралию и Израиль, и лишь два европейских государства - Исландию и Португалию.

В британском "красном списке" стран, где коронавирус представляет повышенную опасность, более 40 государств, въехав из которых в Великобританию, придется 10 дней провести в строгой изоляции, за свой счет оплачивая гостиницу. Среди "красных" стран: Бангладеш, Индия, Пакистан, Турция, Филиппины, ЮАР и ряд других государств Южной, Центральной и Восточной Африки, все государства Южной Америки, а также Объединенные Арабские Эмираты и Оман.

"Желтый список" включает больше полутора сотен стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. Вернувшись в королевство из этих стран, также необходимо соблюдать 10-дневный карантин, однако это можно делать дома. Штраф за нарушение правил самоизоляции или сообщение ложной информации при въезде в королевство грозит штрафом в размере 10 тыс. фунтов стерлингов (больше 1 млн рублей). При поездке в Великобританию из этих стран также придется трижды сдать тест на коронавирус - перед въездом в королевство и еще дважды после прибытия.

Индийский штамм

Несмотря на успех программы вакцинации, которой охвачено уже почти 70% взрослых британцев, и низкий уровень заболеваемости в стране (2,2 тыс. выявленных случаев заражения в сутки за последнюю неделю), британские эксперты прогнозируют третью волну эпидемии, пик которой может прийтись на июль или август. Власти опасаются, что ее спровоцируют новые штаммы, обладающие устойчивостью к вакцинам или повышенной заразностью. Особую тревогу у специалистов вызывает сейчас один из подвидов индийского штамма коронавируса - B.1.617.2. В Лондоне признают, что он способен распространяться с большей скоростью, чем британский вариант вируса, который был значительно более заразен по сравнению со штаммами, циркулировавшими в стране весной прошлого года, и вызвал в королевстве вторую волну эпидемии зимой.